Alan Medina coloca a Efraín Juárez como el responsable de su gran nivel

Alan Medina ha encontrado en los Pumas de Efraín Juárez su mejor versión como futbolista. Durante este Clausura 2026 el de Culiacán, Sinaloa, suma tres asistencias, colocándose como el máximo asistidor del club, algo provocado por la labor del equipo, en específico del técnico felino.

Recientemente, la directiva auriazul compró de manera definitiva los derechos federativos del ex del América, situación que alegra a Medina, quien busca continuar con el nivel presentado hasta ahorita.

"Estoy muy contento de pertenecer ya aquí al cien por ciento y muy agradecido con el cuerpo técnico y con mis compañeros. Es gracias a ellos que ya me compraron. Agradecido totalmente y feliz. Yo creo que hay que seguir por la misma línea", reconoció el jugador.

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Alan Medina expresa su sentir tras convertirse en futbolista oficial de los Pumas.



👉 La directiva compró sus derechos federativos en días pasados. pic.twitter.com/t1NnCPVgdS — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 9, 2026

Respecto a su gran momento, el volante mexicano le dio crédito a Efraín Juárez porque él fue quien buscó traerlo al club y desde su llegada ha motivado al jugador.

"Creo que se debe casi todo a él (Efraín Juárez), porque fue quien me trajo, quien confió en mí y estoy muy agradecido por eso. Desde que llegué, me dijo a qué venía y me lo inculcó en la cabeza", confesó Medina.

En Pumas están ilusionados, pero mantienen los pies en la tierra

El presente del equipo auriazul mantiene al equipo como un candidato al título, argumento que se refuerza por los últimos resultados: victoria sobre el América y un empate con las Chivas, además de lo conseguido en otras jornadas.

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Pumas suma 24 puntos hasta este punto de la campaña, solamente a tres del subliderato, por lo que este nivel pone a soñar a los aficionados que ansían su octavo título; sin embargo, el jugador mexicano asegura que el grupo está cauto ante estas expectativas.

"La ilusión siempre está desde que empieza el torneo, pero nosotros sabemos de dónde venimos, de los torneos que hemos tenido. Creo que somos un equipo muy humilde y trabajador. Como dijo mi compañero Nathan, todavía no hemos logrado nada. La ilusión está, pero todavía no estamos calificados para creernos todo eso. Cuando ganamos somos los mejores y cuando perdemos somos los peores. En este momento no nos creemos nadie de nada. Tenemos que seguir trabajando para que la ilusión siga creciendo", comentó en conferencia de prensa.

En la Jornada 14, Pumas recibe al Mazatlán en CU con la intención de sacar tres unidades que los acerquen a la clasificación.