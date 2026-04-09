Rangers de Texas y Padres de San Diego lanzan uniformes a la mexicana

El equipo de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, en inglés) Texas Rangers lanzó este jueves un nuevo uniforme alternativo para esta temporada que celebra la herencia mexicana del estado y con el que buscan conectar con los fanáticos latinos.

Con un color rojo cochinilla, en referencia al colorante natural originario de México, y con la palabra 'Tejas' en letras grandes en el centro de la camiseta, el equipo busca alimentar "una relación recíproca y auténtica" con los seguidores hispanos, según señaló el vicepresidente de mercadeo de los Rangers, Travils Dillon, en un comunicado.

El uniforme incorpora un patrón inspirado en el traje de charro que recorre los ribetes de las mangas y del pantalón, además de estar presente en el interior del cuello de la camiseta, en el cinturón, las medias y el interior de la gorra.

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Este diseño retoma elementos del traje tradicional del charro mexicano —jinete emblemático de la cultura ecuestre—, ampliamente reconocido también en los trajes de mariachi, señaló la MLB en un comunicado.

La celebración está aquí. You’re invited. pic.twitter.com/ZLiUFHdMx6 — Los Rangers (@losrangers) April 9, 2026

Asimismo, la manga izquierda luce un diseño de papel picado como homenaje al arte popular mexicano que consiste en recortar figuras en papel de colores.

El logotipo complementa este concepto al incluir la silueta del estado de Texas con una reinterpretación del papel picado en el lugar donde normalmente se ubica la bandera estatal.

Con todos estos elementos, el equipo quiere rendir homenaje a la cultura tejana. "Hay una gran mezcla de mexicoamericanos aquí en Texas. La idea es celebrar la cultura" del estado, aseguró Daisy Rincón, encargada de marketing multicultural de los Texas Rangers, en el comunicado.

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El nuevo uniforme alternativo, de la colección City Connects en alianza con Nike, debutará oficialmente el próximo 24 de abril y se usará todos los viernes por el equipo cuando juegue en casa.

Los latinos conforman el 40,2% de la población en Texas, convirtiéndolos en el grupo étnico mayoritario del estado, el segundo más poblado de EE.UU. con más de 31 millones de habitantes, según datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. en 2023.

Padres de San Diego rinden tributo al Día de Muertos

La celebración del Día de Muertos es la más representativa de México, por ello los Padres de San Diego eligieron esta mística tradición para lanzar su uniforme para el City Connect.

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