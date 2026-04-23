Checo Pérez es tajante con la realidad de la Fórmula 1: "Realmente nadie la entiende"

Con los cambios en el reglamento de Fórmula Uno se esperaba que se volviera un campeonato más parejo y llamativo, pero solamente ha provocado quejas de los pilotos y de los aficionados por ser, para muchos, una competencia "artificial" debido a la gran carga del factor eléctrico en las unidades de potencia.

Las voces de los protagonistas no se han callado y expresan abiertamente el rechazo hacia esta nueva era de la máxima categoría del automovilismo.

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Sergio Pérez, piloto mexicano de Cadillac, expresó que es tanta la revolución dentro del campeonato que ni ellos (los pilotos) la entienden al 100 por ciento.

"Sinceramente sí es una Fórmula 1 muy muy diferente. Realmente nadie la entiende, no la entendemos los pilotos ni los ingenieros", comentó entre risas el tapatío.

Ante la dependencia de las estrategias enfocadas en la conservación y gestión de energía, los pilotos no disfrutan del manejo del monoplaza e incluso Checo ve a los autos lejos de lo que eran hace un par de años.

"Ahora es mucho más importante la parte eléctrica, la parte de recargar. Es una realidad que los coches no son tan divertidos a como eran antes", expresó el volante tricolor.

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Aunque todavía tienen mucho que aprender los equipos de la F1, el mexicano sabe qué estos factores técnicos afectan mucho lo que pase en la pista, donde en ocasiones un auto puede ser más veloz que el otro y no se conoce la razón.

"Yo creo que tenemos mucho que aprender, tantos los equipos como los pilotos, mucho que adaptarnos, pero sí quita mucho el factor de ir lo más rápido posible, muchas veces en calificación cuando vas lento terminas siendo más rápido. En las carreras también llega un momento en el que vas 80 o 90 kilómetros y no sabes por qué, es difícil saberlo porque no tienes la información en ese momento", puntualizó.

Para el Gran Premio de Miami, Checo y Cadillac serán una de las escuderías que llegarán con mejoras para buscar sus primeros puntos en la temporada.