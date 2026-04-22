El mensaje de Efraín Juárez sobre Pumas de cara a la Liguilla: No somos los poderosos

Con mucha garra, los Pumas de Efraín Juárez vinieron de atrás y golearon (4-2) al FC Juárez en el estadio Olímpico Universitario.

A pesar de que se encontraban con una desventaja de anotaciones, antes de ir al descanso, el equipo auriazul encontró la forma de no derrumbarse y siguió peleando hasta el final, con el objetivo de rescatar el empate, pero logró mucho más que eso.

Con un doblete de Guillermo Martínez, logró igualar el marcador y, con uno de Robert Morales, le dio la vuelta para quedarse con tres unidades más que valiosas para sus aspiraciones de quedarse entre los cuatro primeros lugares de la tabla.

Lee también Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 16 de la Liga MX, HOY, miércoles 22 de abril

En su conferencia de prensa pospartido, Efraín Juárez resaltó la importancia de la victoria porque tienen la meta de recibir los juegos de vuelta de la Fiesta Grande en CU.

“Nos vamos tranquilos, con otros tres puntos importantes [para] tatar de terminar lo más alto posible porque es importante cerrar en casa; la localía, en la Liguilla, va a ser muy importante y ojalá que nos alcance para cerrar en lo más alto, ese es el objetivo”, declaró.

No obstante, reconoció que todavía tienen que disputar su último su último partido de la fase regular ante el Pachuca y que, por supuesto, lo harán “con el respeto que se merece”.

Pumas venció a Juárez con remontada incluida / Foto: Imago7

“Hay que jugar el sábado de visita ante un rival importantísimo, es un equipo que viene haciendo muy bien las cosas. Hay que preparar el partido, para cerrar lo mejor [posible]; va a ser un buen partido, de cara a la Liguilla”, señaló.

El timonel auriazul aceptó que sus Pumas todavía tiene que “corregir algunas circunstancias”, pero, de momento, se siente satisfecho con el momento que atraviesan rumbo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

“Hace tres meses me querían echar, ¿quién lo diría? Estoy agradecido y feliz con mi cuerpo técnico, el trabajo que hacen es espectacular. Nosotros no somos los poderosos, es una realidad, y ver la tabla y estar ahí peleando es un gran mérito”, compartió.

Efraín Juárez finalizó diciendo que se siente “muy contento e ilusionado de lo que pueda pasar” con el Club Universidad en la Liguilla, pero que van “paso a paso”, con los pies en la tierra y tratando de hacer lo que han hecho a lo largo del Clausura 2026.

Lee también Histórico comentarista de Fox Sports llega a ESPN y así fue anunciado