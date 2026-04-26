Más Información

Esteban Andrada se disculpa tras golpear a un rival: "Estoy muy arrepentido"

Esteban Andrada se disculpa tras golpear a un rival: "Estoy muy arrepentido"

Tim Tawa afirmó que nunca olvidará su experiencia en México tras su Grand Slam con los D-Backs

Tim Tawa afirmó que nunca olvidará su experiencia en México tras su Grand Slam con los D-Backs

Resultado: Santos Laguna humilla a Rayados de Monterrey y se despide del Clausura 2026 con victoria

Resultado: Santos Laguna humilla a Rayados de Monterrey y se despide del Clausura 2026 con victoria

Cruz Azul vs Necaxa: EN VIVO – Jornada 17 – Clausura 2026 – Liga MX

Cruz Azul vs Necaxa: EN VIVO – Jornada 17 – Clausura 2026 – Liga MX

Arizona evitó la barrida en México con poder en el bateo que apagó a los Padres

Arizona evitó la barrida en México con poder en el bateo que apagó a los Padres

, portero argentino del Real Zaragoza, se mostró "muy arrepentido" por lo ocurrido este domingo en el partido frente al Huesca, en el que fue expulsado tras propinar un puñetazo a Jorge Pulido, capitán del equipo oscense, al que pidió disculpas por un acto que fue fruto de una desconexión y que, según aseguró, no volverá a ocurrir.

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy", explicó el guardameta en un vídeo publicado en las redes sociales del Real Zaragoza.

"A lo largo de mi carrera solo he tenido una expulsión y fue por tocarla con la mano, se puede ver mi trayectoria, Fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma. Estoy muy arrepentido, no lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera", explicó Andrada, que se enfrenta ahora a una dura sanción.

Lee también

También pidió disculpas a Jorge Pulido: "Somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me diga LaLiga. Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré", concluyó el portero zaragocista.

Previamente, el Zaragoza emitió un comunicado en el que condenaba los incidentes al final del partido contra el Huesca en El Alcoraz y señalaba que "analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes" con Esteban Andrada.

"Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás", agregaba el texto.

Lee también

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja el argentino perdió el control y busco al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

El derbi aragonés ente el Huesca y el Zaragoza acabó en una batalla campal en el campo en un final caótico y que se saldó con varias tarjetas y tres expulsiones entre los dos equipos, enzarzados a raíz de una entrada con un puñetazo de Andrada a Pulido.

A partir de ese momento a se produjo una batalla con todos los jugadores y suplentes enzarzados y peleándose entre ellos.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS