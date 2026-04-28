Nashville vs Tigres: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 28 de abril

La Concacaf Champions Cup inicia este martes su actividad en la ronda de semifinales, luego de un largo recorrido en el que los cuatro mejores equipos de la región lograron mantenerse con vida en la lucha por el título.

Uno de ellos es Tigres, uno de los dos representantes de la Liga MX que sigue en competencia y que saldrá a la cancha para enfrentar a un rival de cuidado como Nashville SC, escuadra de la MLS que en torneos recientes ha sabido competir y complicar a los clubes mexicanos.

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El conjunto estadounidense tendrá la ventaja de recibir el partido de ida, una condición importante que buscará capitalizar para imponer condiciones y viajar a Monterrey con ventaja en la serie.

Por su parte, el equipo dirigido por Guido Pizarro, que se mantiene con aspiraciones tanto a nivel local como internacional, deberá mostrar inteligencia y contundencia para aprovechar sus oportunidades, especialmente ante un plantel que no sufrió bajas tras la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana.

¿Cuándo, dónde y cómo ver Nashville vs Tigres?