Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil, motivadas por enfrentar a Brasil

La Selección Mexicana Femenil se mide ante Brasil este sábado 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, duelo que no solamente emociona a la afición, ya que también las futbolistas cuentan las horas para saltar al campo y disputar este juego.

Pedro López, director técnico del cuadro nacional, habló sobre cómo está el ambiente dentro del vestidor azteca, donde resaltó la gran ilusión que le genera a las jugadoras enfrentarse a la sexta mejor selección del mundo.

"Las jugadoras están bien, han estado entrenando a un gran ritmo, tienen una muy buena disposición. Se nota que es un partido especial que les motiva y que, pues, les permite estar concentradas y trabajando al máximo. Es un partido que les ilusiona", comentó en conferencia de prensa el español.

Que este partido se vaya a desarrollar en la Ciudad de México le da un sazón extra, algo que reconoce el timonel azteca. De igual forma, remarcó que el trabajo efectuado en el campo también será para reflejar lo que se ha hecho en el futbol mexicano en general.

"Además, jugamos en casa ante un estadio lleno. Va a ser un equipo alegre, va a ser un equipo que trate de disfrutar ante un gran rival como es Brasil. Vamos a tratar de salir de ese partido con un gran resultado que nos refuerce el trabajo que están haciendo en cada día y también, pues por detrás, la evolución del fútbol femenil, de la liga, del trabajo de los clubes y de selección que se está haciendo en México, que tenga esa visibilidad con un buen resultado".

En la boletera Fanki, responsable de la venta de entradas para este duelo, se puede apreciar que ya hay zonas agotadas para este duelo y, algunas otras con precios muy accesibles para la afición. Por esta razón, el ibérico está ansioso de romper un récord del futbol mexicano femenil.

"Ha sido una gran sorpresa entrar en esta sala y ver tantos medios, quiere decir que es un día especial también. Parece que la venta de entradas va muy bien. Podemos batir el récord de asistencia a un partido de selección nacional femenil", subrayó.

