Oswaldo Sánchez sabe lo que es jugar una Copa del Mundo, sabe lo que es triunfar en el futbol mexicano y se ha convertido en una voz autorizada para hablar de la Selección Mexicana.

Sin embargo, su pronóstico para México en el próximo Mundial es arriesgado. El exportero de Chivas y Santos Laguna, ve al Tricolor haciendo historia en la próxima justa mundialista.

“Llegar a lo que nunca nadie ha llegado, así de fácil y sencillo. Hacer historia significa que puedas llegar a instancias que otras selecciones mayores no han conseguido. Yo los veo en una semifinal, y muchos pueden decir, ah, ‘es que Oswaldo siempre habla bien”, declaró Oswaldo durante la presentación del nuevo avión de la Selección Nacional.

“Yo soy el primero que quiere que la selección esté bien, que hagan historia, y que por fin se ponga el nombre de selección nacional en alto a nivel mundial”, agregó el exarquero mundialista el Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 .

¿Qué dijo Oswaldo Sánchez sobre la portería en el Tricolor?

Para el histórico Oswaldo el arco de la Selección Mexicana está en buenas manos. El surgido del Atlas confía en que cualquiera que se ponga resolverá en la Copa del Mundo 2026.

Luis Ángel Malagón, Raúl ‘Tala’ Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo tienen capacidad para estar en el siguiente Mundial.

“Creo que en el tema de la portería no hay edades, hay capacidad. Y el Tala, Malagón, Carlos, tienen la capacidad para estar ahí sin problema. Al igual que Ochoa si Javier Aguirre lo llama”, concluyó.

