Efraín Juárez sobre que Pumas perdiera invicto con Toluca: “Jugamos de tú a tú con el mejor de México”

Esto gastó Cristiano Ronaldo en su lujoso y exclusivo avión privado

México vs Dodgers: Horario y canales para ver EN VIVO a la Selección Mexicana de Beisbol, HOY miércoles 4 de marzo

Harry Maguire, del Manchester United, condenado a 15 meses de prisión suspendida en Grecia

Kiana Palacios deja al América Femenil en transferencia con cifra récord al Utah Royals

Este martes el Utah Royals de la NWSL anunció el fichaje de la delantera mexicana , quien deja al América Femenil en una de las transferencias más costosas en la historia de la Liga MX Femenil.

"Utah Royals FC anunció hoy el fichaje de la delantera internacional mexicana Kiana Palacios mediante transferencia desde el Club América Femenil de la Liga MX Femenil", informó el club estadounidense en un comunicado de redes sociales.

De acuerdo con ESPN, el traspaso se llevó a cabo por 800 mil dólares, lo que sería el segundo traspaso más caro en la historia del futbol femenil en México, detrás de la salida de Lizbeth Ovalle, quien pasó de Tigres al Orlando Pride por 1,5 millones de dólares.

La carrera de Palacios tendrá un nuevo paso por Estados Unidos, ya que jugó a nivel colegial en la Universidad de California-Irvine.

La atacante deja a las Águilas como la máxima artillera en la historia del club, con 90 goles en 174 partidos de liga.

