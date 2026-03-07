André Jardine sorprende y manda a la banca a Luis Ángel Malagón; así jugará el América contra Querétaro

El brasileño André Jardine continúa en búsqueda de su equipo ideal para este Clausura 2026. El técnico de las Águilas del América sorprendió con su 11 frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Luego de su derrota frente a los Bravos de Juárez en el estadio Ciudad de los Deportes, el técnico de los azulcrema quiere cortar la mala racha en el estadio Corregidora, pero sus modificaciones llamaron la atención.

Luis Ángel Malagón va a la banca y su lugar será tomado por Rodolfo Cota; Kevin Álvarez también regresa al 11 inicial, junto a Vinicius Moreira de Lima, quien vuelve tras su expulsión frente a los Tigres.

América marcha en la novena posición, fuera de los puestos de Liguilla, con 11 puntos y apenas tres victorias en lo que va del la temporada. El próximo martes sostendrá la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, frente al Philadelphia Union.

Lee también Santiago Baños rompe el silencio sobre el "vestidor roto" del América

André Jardine y Luis Ángel Malagón - Foto: Especial

Así jugará el América frente a Querétaro

Portero: Rodolfo Cota

Rodolfo Cota Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vázquez y Cristian Borja

Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vázquez y Cristian Borja Medios: Erick Sánchez, Jonathan dos Santos y Vinicius Moreira

Erick Sánchez, Jonathan dos Santos y Vinicius Moreira Delantero: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs América?

Las Águilas del América visitan al Querétaro en el estadio Corregidora y el compromiso de la Jornada 10 no será transmitido por televisión abierta. Te contamos los detalles.

Fecha: Sábado 7 de marzo

Sábado 7 de marzo Horario: 17:00

17:00 Transmisión: FOX y FOX One

Lee también América revela gravedad de la lesión de Víctor Dávila; Isaías Violante también causa baja