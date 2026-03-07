Más Información

Los números que utiliza el América, contra Querétaro, en honor al Día Internacional de la Mujer

Liga MX: Atlas vs Chivas - Clásico Tapatío - EN VIVO - Jornada 10 - Clausura 2026

Liga MX: Cruz Azul vs Atlético San Luis - EN VIVO - Jornada 10 - Clausura 2026

André Jardine sorprende y manda a la banca a Luis Ángel Malagón; así jugará el América contra Querétaro

Liga MX: Querétaro vs América EN VIVO - Jornada 10 del Clausura 2026

El brasileño continúa en búsqueda de su equipo ideal para este Clausura 2026. El técnico de las Águilas del América sorprendió con su 11 frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Luego de su derrota frente a los Bravos de Juárez en el estadio Ciudad de los Deportes, el técnico de los azulcrema quiere cortar la mala racha en el estadio Corregidora, pero sus modificaciones llamaron la atención.

Luis Ángel Malagón va a la banca y su lugar será tomado por Rodolfo Cota; Kevin Álvarez también regresa al 11 inicial, junto a Vinicius Moreira de Lima, quien vuelve tras su expulsión frente a los Tigres.

América marcha en la novena posición, fuera de los puestos de Liguilla, con 11 puntos y apenas tres victorias en lo que va del la temporada. El próximo martes sostendrá la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, frente al Philadelphia Union.

André Jardine y Luis Ángel Malagón - Foto: Especial
Así jugará el América frente a Querétaro

  • Portero: Rodolfo Cota
  • Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vázquez y Cristian Borja
  • Medios: Erick Sánchez, Jonathan dos Santos y Vinicius Moreira
  • Delantero: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs América?

Las Águilas del América visitan al Querétaro en el estadio Corregidora y el compromiso de la Jornada 10 no será transmitido por televisión abierta. Te contamos los detalles.

  • Fecha: Sábado 7 de marzo
  • Horario: 17:00
  • Transmisión: FOX y FOX One

André Jardine con el América, durante la fase regular del Clausura 2026 - Foto: Imago7
