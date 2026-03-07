Liga MX: Querétaro vs América EN VIVO - Jornada 10 del Clausura 2026

América y Querétaro abrirán la agenda sabatina del futbol mexicano. Esta tarde, en el Estadio Corregidora, disputarán la décima fecha del torneo Clausura 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido.

Universal Deportes 05:26 PM ¡Gol del América! Brian Rodríguez abre el marcador al minuto 21.



Universal Deportes 05:15 PM ¡Comienza el primer tiempo!

Universal Deportes 04:57 PM Alineación de América confirmada para el partido Portero: Rodolfo Cota Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vázquez y Cristian Borja Medios: Erick Sánchez, Jonathan dos Santos y Vinicius Moreira Delantero: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Patricio Salas.





Universal Deportes 04:50 PM André Jardine sorprende y manda a la banca a Luis Ángel Malagón Luis Ángel Malagón va a la banca y su lugar será tomado por Rodolfo Cota; Kevin Álvarez también regresa al 11 inicial, junto a Vinicius Moreira de Lima, quien vuelve tras su expulsión frente a los Tigres.



Universal Deportes 04:33 PM Alineación de Querétaro confirmada para el partido

Los once titulares que defenderán los colores esta tarde. 🔵⚫️



¡Regístrate en @calientesports y recibe $1000 de regalo. 📲 https://t.co/J25SBko9vL #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/F01qG7AevP — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) March 7, 2026

Universal Deportes 03:33 PM Así llegaron las Águilas del América al Estadio Corregidora

Llegó el América al 🏟 Corregidora



Las Águilas, respaldadas por su afición en Querétaro, arribaron al estadio previo a su duelo contra los Gallos Blancos 🦅 pic.twitter.com/ckHWzwY8ND — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 7, 2026

¿Cómo llegan América y Querétaro a la Jornada 10 del Clausura 2026?

Lejano quedó el América que, hace unos torneos, se coronó como tricampeón en el balompié mexicano. Si bien en el seno azulcrema niegan que exista una crisis, lo cierto es que la ausencia de resultados preocupa a la afición de las “Águilas”.

De momento, América está fuera de la zona de Liguilla. Los dirigidos por André Jardine ocupan el noveno lugar de la tabla general con once puntos. El estratega deberá dosificar sus piezas, ya que el próximo martes enfrentará al Philadelphia Union en la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el fondo de la tabla, solo por encima de Santos Laguna, los “Gallos Blancos” de Querétaro ocupan el penúltimo lugar del torneo con seis solitarios puntos.

