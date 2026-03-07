En Monterrey el clima puede cambiar de un momento a otro, pero hay algo que nunca varía: cuando llega el Clásico regio, la ciudad entera se paraliza. Este fin de semana se disputará la edición 142 del Tigres contra Rayados, un partido que, como siempre, promete intensidad.

Ambos equipos tienen exactamente los mismos puntos. Rayados ocupa el séptimo lugar, con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas. Tigres es octavo, con la misma cantidad de puntos y el mismo registro. La única diferencia entre ambos es en el goleo: +5 para Monterrey y +4 para los felinos.

El momento de ambos clubes también agrega matices interesantes. Monterrey llega con una dosis de optimismo, después de su triunfo de 4-0 frente a Querétaro en la jornada pasada. Fue el primer partido tras la salida del entrenador español Domenec Torrent, quien dejó el cargo luego de un irregular inicio de torneo.

En su lugar apareció el argentino Nicolás Sánchez, ahora entrenador interino. Su estreno no pudo ser mejor en términos de resultado, pero el reto que tiene enfrente ahora es bastante mayor. Porque una cosa es golear en temporada regular… y otra muy distinta es sobrevivir a un Clásico regio.

Tigres, por su parte, llega con sed de revancha. En la Jornada 9 cayó 3-1 con el Puebla, un resultado que encendió algunas alarmas en el entorno felino. Más allá de la derrota, el equipo universitario necesita reencontrarse con su mejor versión si quiere mantenerse dentro de la zona de Liguilla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.