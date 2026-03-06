Santiago Baños revela cuándo se irá del América; niega llegar a la FMF

En los últimos días surgió la versión de una posible salida de Santiago Baños para llegar a la Federación Mexicana de Futbol, rumores que apagó el presidente deportivo del América.

Previo al choque de mañana contra el Querétaro, el directivo azulcrema puso fin a los dichos y aseguró que aún le queda un lustro de contrato con las Águilas.

Lee también Santiago Baños rompe el silencio sobre el "vestidor roto" del América

"No hay nada de eso, tengo contrato cinco años que firmé, si no mal recuerdo, el año pasado. Yo estoy tranquilo aquí, cuando me notifiquen que mi ciclo terminó, a lo que sigue, pero hasta el día de hoy estoy firme", declaró Baños en conferencia de prensa.

"La verdad es que no me no me interesa salir del club si es que hubiera una oferta por otro equipo de otra o de la misma federación", agregó.

La presión que se vive en el América es innegable, así lo deja ver la afición azulcrema semana a semana y al interior del Nido lo reconocen. Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, pide disfrutar lo que se vive en Coapa.

Más allá de la estrategia para desenvolverla dentro del terreno de juego, los azulcrema se preparan para convivir hombro a hombro con la presión.

“Hay presión todos los días, y hay que aprender, la presión se tiene que disfrutar. Ayer en una charla nos reunimos todos, cuerpo técnico, directiva y jugadores, y sabemos que en este equipo se vive día a día con ella”, declaró el directivo.

¿América va por Liga MX o la Concacaf Champions Cup?

El objetivo de las Águilas es pelear por el Clausura 2026 de la Liga MX y por la Copa de Campeones de la Concacaf; sin embargo, reconocen que, de ser necesario, se decidirán por uno de los dos.

“Tenemos pendiente el título internacional y obviamente estamos enfocados en eso, sin dejar de lado la liga... Qué mejor que estar peleando por los dos, y bueno, cuando tengamos que ver si podemos compaginar los dos o escoger uno, pues en su momento se hará la decisión”, concluyó Santiago Baños.

Lee también Guillermo Ochoa “tiene que estar” convocado con México en el Mundial 2026