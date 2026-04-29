Atlético de Madrid y Arsenal empatan y dejan en juego el boleto a la final de Champions League

Como era de esperarse, el primer capítulo de esta serie fue cerrado, ríspido y quedó abierto. Todo se definirá en Londres el próximo martes.

En un partido, marcado por la polémica arbitral, el Atlético de Madrid y el Arsenal empataron (1-1) en la ida de las semifinales y dejaron el primer boleto a la final de la Champions League en el aire.

A pesar de que ninguno se quedó con la ventaja, los Gunners partirán con ligero favoritismo en la vuelta, al salir con vida del Riyadh Air Metropolitano y cerrar la eliminatoria en casa.

Los Colchoneros no pudieron aprovechar la localía, pero evitaron la derrota y todavía tienen la esperanza de avanzar a la disputa por la Orejona.

Aunque, tendrán que ir al Emirates Stadium a arrebatarle la victoria a un club que se mantiene invicto en esta edición del certamen europeo.

Lee también Tigres y Guido Pizarro sólo piensan en conquistar el título de la Liga MX y Concachampions

Atlético de Madrid y Arsenal, durante las semifinales de la Champions League - Foto: AP

Antes de irse al descanso, llegó la controversia a la capital madrileña. En esta clase de instancias, es imposible que no exista.

El árbitro central, Danny Makkelie, señaló una polémica pena máxima a favor del Arsenal, por una supuesta falta de David Hancko sobre Viktor Gyokeres.

El silbante neerlandés ni siquiera fue al VAR a revisar la acción. Se mantuvo con su decisión, a pesar de los aireados reclamos de Diego Pablo Simeone y sus dirigidos.

El propio delantero sueco fue el encargado de transformar el penalti (44'). Tomó la responsabilidad y no falló.

Jan Oblak adivinó, pero su disparo iba tan potente que le fue imposible detenerlo.

Para la parte complementaria, el experimentado árbitro volvió a robarse los reflectores. Ahora, se quedó cerca de no señalar una mano de Ben White dentro de su propia área.

En esta ocasión, sí recurrió al monitor y corrigió su decisión inicial.

Julián Álvarez agarró el esférico (56') y, con una extraordinaria definición, igualó el encuentro.

Lee también PSG vence al Bayern Múnich en un partidazo de la Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal, durante las semifinales de la Champions League - Foto: AP

David Raya ni se movió, ante el colocado tiro de la Araña, quien se vistió de héroe para rescatar el empate.

Desafortunadamente, minutos más tarde, el atacante argentino abandonó el terreno de juego por molestias físicas. Las alarmas estarán encendidas en el seno rojiblanco, hasta que se descarte su posible baja.

Cerca del final, el silbante se quedó cerca de cometer otra equivocación, pero, para su fortuna y la de los Colchoneros, el VAR intervino de nueva cuenta para que corrigiera su decisión y no marcara el segundo penalti a favor del conjunto inglés.

El Atlético de Madrid y el Arsenal igualaron en los primeros 90 minutos de este cruce y se volverán a ver las caras, en unos días, en Inglaterra.

Para conocer al primer finalista de la Champions League, el mundo entero tendrá que esperar para el duelo de vuelta.