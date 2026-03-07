América se lleva los mejores MEMES, tras triunfar ante Querétaro; así festeja la afición

El once inicial del estratega André Jardine fue distinto, pero funcionó. Sin Luis Ángel Malagón protegiendo la portería azulcrema, las “Águilas” del América sellaron una victoria (1-2) ante los “Gallos Blancos” de Querétaro en la décima fecha del torneo Clausura 2026.

Pese a que un cabezazo de Alí Ávila les metió un susto, los goles de Brian Rodríguez y “Pato” Salas le dieron el triunfo a la escuadra capitalina.

El buen resultado servirá de impulso para que, el próximo martes, las “Águilas” viajen a Philadelphia para disputar la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, no es suficiente para calmar las crecientes dudas de la afición azulcrema.

En el seno de Coapa niegan que exista una crisis, pese a la sequía que les ha acompañado en los últimos meses.

En medio de la incertidumbre, la victoria ante Querétaro les permitió regresar momentáneamente a los lugares de la Liguilla del balompié mexicano.

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido entre Querétaro y América

Mientras ambos equipos jugaban en la cancha del Estadio Corregidora, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Estos son los mejores memes que dejó el partido, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026.

Aquí sale Rodolfo Cota a calentar en la Corregidora pic.twitter.com/dCTicEIOHJ — Johnny K. 🦅 (@LostAndDamned28) March 7, 2026

EL PATO SALAS AL DARSE CUENTA QUE VA DE TITULAR POR LA REGLA DE MENORES pic.twitter.com/pBaAgxkQ4u — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) March 7, 2026

Ganaron mis poderosas Águilas del América pic.twitter.com/npphD7lzXq — Victorzilla (@victorzilla17) March 8, 2026

No le metieron gol en los primeros 10 minutos al America.



Estamos en nuestro prime. De aqui para adelante.pic.twitter.com/jHxGjYShx8 — 𝐬𝐚𝐮𝐥 🇧🇷 (@7ctcsCA_) March 7, 2026