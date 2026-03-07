Más Información

Liga MX: Tigres vs Monterrey - Clásico Regio - EN VIVO - Jornada 10 - Clausura 2026

América se lleva los mejores MEMES, tras triunfar ante Querétaro; así festeja la afición

Cruz Azul se aprovecha de un vulnerable Atlético San Luis y le pasa por encima para seguir como superlíder

Resultado: Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor

Resultado Liga MX: América vence a Querétaro en la Corregidora y corta su mala racha

El once inicial del estratega fue distinto, pero funcionó. Sin Luis Ángel Malagón protegiendo la portería azulcrema, las “Águilas” del América sellaron una victoria (1-2) ante los “Gallos Blancos” de Querétaro en la décima fecha del torneo Clausura 2026.

Pese a que un cabezazo de Alí Ávila les metió un susto, los goles de Brian Rodríguez y “PatoSalas le dieron el triunfo a la escuadra capitalina.

El buen resultado servirá de impulso para que, el próximo martes, las “Águilas” viajen a Philadelphia para disputar la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, no es suficiente para calmar las crecientes dudas de la afición azulcrema.

En el seno de Coapa niegan que exista una crisis, pese a la sequía que les ha acompañado en los últimos meses.

En medio de la incertidumbre, la victoria ante Querétaro les permitió regresar momentáneamente a los lugares de la Liguilla del balompié mexicano.

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido entre Querétaro y América

Mientras ambos equipos jugaban en la cancha del Estadio Corregidora, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Estos son los mejores memes que dejó el partido, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026.

