Liga MX: Atlas vs Chivas - Clásico Tapatío - EN VIVO - Jornada 10 - Clausura 2026

El Atlas y las Chivas protagonizan, esta noche, una nueva edición del Clásico Tapatío.

En el estadio Jalisco, los rojinegros y los rojiblancos miden fuerzas, en uno de los duelos más pasaionales del futbol mexicano.

Los Zorros le hacen los honores al Rebaño, con el objetivo de seguir alargando su racha de derotas.

El equipo de Gabriel Milito suma dos jornadas consecutivas perdiendo; cayó con el Cruz Azul y con el Toluca, por lo que debe regresar a la senda del triunfo de manera urgente.

De ser el superlíder del Clausura 2026, ahora, las Chivas podrían estar peleando por no salir de la zona de la Liguilla.

Una nueva derrota para el Rebaño complicaría su permanencia dentro de los ocho primeros lugares de la clasificación.

Aunque, cabe recordar que, en la última fecha no disputó su partido, es decir, todavía tiene uno pendiente.

Los tres puntos le permitirían a Gabriel Milito y sus dirigidos seguir en la pelea por los primeros lugares de la tabla y demostar que, realmente, están para cosas importantes en este torneo.

Además, este encuentro ante uno de sus acérrimos rivales es directo, por la cercanía que hay entre ambas instituciones.

De momento, las Chivas ocupan la cuarta posición de la tabla, con 18 puntos, pero con un juego pendiente.

Mientras que el Atlas se encuentra en la sexta con 16 unidades; los dos necesitan los puntos para afianzarse entre los ocho primeros clasificados.

Cabe resaltar que el Rebaño tendrá el tema de la "localía" a su favor, ya que sigue estando en casa cada vez que visita el Jalisco.

De las últimas 10 visitas que tiene a su antiguo hogar, en duelos de Liga MX, apenas ha perdido en dos ocasiones, con un saldo de cuatro triunfos y cuatro empates.

El Clásico Tapatío que protagonizarán el Atlas y las Chivas será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming de ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del Atlas vs Chivas





31' ¡GOVEAAAAAA! 😱



Disparo potente de nuestro centrocampista tras un pase de @AngelbsepuAngel que finalmente detiene el arquero rival. — CHIVAS (@Chivas) March 8, 2026

26' ¡DALE, REBAÑO! 🐐



Gran jugada colectiva del Guadalajara que termina con un buen centro de @richydezma, sin embargo el balón es rechazado a tiro de esquina. — CHIVAS (@Chivas) March 8, 2026

12’ | Atlas FC 1 - 0 Chivas



¡GOLAZOOO DE PAULO RAMÍREZ! 😍😍😍



El 15 de La Academia se hace presente con un potente disparo que vence al portero vecino y nos adelanta en el marcador



Ojito con el besito al escudo ❤️🖤#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/v0aUanCyiM — Atlas FC (@AtlasFC) March 8, 2026

PAULOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!



MI ACADÉMICO ABRE EL MARCADOR EN EL CLÁSICO TAPATÍO!!! ❤️🖤 — Atlas FC (@AtlasFC) March 8, 2026

🇫🇷 ¡ARRANCAAAAAAAA EL PARTIDO EN EL ESTADIO JALISCO! 🇫🇷



¡POR EL TRIUNFO, POR NUESTROS COLORES, POR EL ESCUDO Y POR LA CIUDAD! ¡VAMOS, CHIVAS! 🐐 pic.twitter.com/tB0TxMNUWR — CHIVAS (@Chivas) March 8, 2026

¡EL XI ROJINEGRO DE ESTA TARDE! 🔴⚫️



Así sale en conjunto de Diego Cocca a una nueva edición del Clásico Tapatío 🦊



¡Que sea una gran noche en compañía de @CharlyFutbol! 🦊🔥#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/jIZdgySndC — Atlas FC (@AtlasFC) March 8, 2026

Así llegó el Rojinegro a su casa, con su gente y en su @Omnibus_oficial ❤️🖤 pic.twitter.com/RRjaGsLdgF — Atlas FC (@AtlasFC) March 8, 2026