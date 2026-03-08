El Cruz Azul no sufrió para derrotar (3-0) al Atlético San Luis en el estadio Cuauhtémoc y sumó tres puntos que lo mantienen como el superlíder del Clausura 2026.

La Máquina de Nicolás Larcamón aprovechó la vulnerabilidad del equipo potosino y se impuso con goles de Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño.

La escuadra rojiblanco sufrió la lesión de Andrés Sánchez, quien tuvo que ser sustituido por Gibrán Lajud, apenas en el minuto 25 de haber comenzado el encuentro en el inmueble poblano.

Además, antes de que finalizara el primer tiempo, se quedó sin un jugador menos por la expulsión de Eduardo Águila.

Con dichos inconvenientes, el conjunto de La Noria se fue al ataque y no desperdició la oportunidad de vencer, con contundencia, a su rival.

Incluso, no fue capaz de concretar un par de acciones más que tuvo para ampliar su ventaja; sin duda alguna, el marcador pudo haber sido más abultado.

Con los tres puntos, el Cruz Azul llegó a 25 tras las primeras 10 jornadas y estará, al menos por una semana más, en la cima de la clasificación.

Sin importar si el Toluca puede derrotar al FC Juárez, el conjunto de Nicolás Larcamón conservará el superliderato.

Además, logró conserbar el invicto que tiene desde hace algunas semanas; no pierde un partido desde la primer fecha del torneo.

Desde entonces, acumula nueve juegos consecutivos sin sufrir un solo descalabro, con un saldo de ocho triunfos y un empate.

De esta manera, la Máquina demestró que está más que aceitada y luce encarrilada rumbo a la Liguilla del futbol mexicano.

Ahora, la escuadra celeste tendrá que centrar su atención en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde intentará trasladar el momento que vive.

En los octavos de final del certamen internacional, el Cruz Azul se enfrentará al Monterrey; primero visitará el BBVA y, después, cerrará el duelo como local en el Cuauhtémoc.

Mientras que, en la Liga MX, medirá fuerzas con los Pumas, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026.

