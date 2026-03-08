El Cruz Azul derrotó (3-0), sin ninguna dificultad, al Atlético San Luis en el estadio Cuauhtémoc y refrendó su posición como superlíder del Clausura 2026.

La Máquina de Nicolás Larcamón continúa encarrilada y luce cada vez más aceitada rumbo a la Liguilla del futbol mexicano.

Con la victoria sobre el equipo potosino, los celestes llegaron a 25 puntos de 30 que se han disputado y aseguró que permanencia en la cima de la tabla general, al menos por una semana más.

Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño fueron los autores de las anotaciones que le dieron las tres unidades a la escuadra cementera en la capital poblana.

El Toro amplió la ventaja en el duelo contra el equipo rojiblanco y sumó su tercer gol en 531 minutos jugados en el Clausura 2026; además de las cuatro asistencias con las que cuenta.

El Toro Fernández suma cuatro goles y tres asistencias en el Clausura 2026 / FOTO: Imago7

Es decir, el centrodelantero uruguayo marca o asiste con el Cruz Azul, en este torneo, cada 75 minutos. Atraviesa por uno de sus mejores momentos, desde que llegó al futbol mexicano.

Por tal motivo, su director técnico, Nicolás Larcamón, no dudó en candidatearlo para que sea considera por El Loco para la Copa del Mundo de 2026.

"Yo le decía el semestre pasado: no te sorprenda jugar el Mundial. Desde mi punto de vista y con todo el respeto que me merece [Marcelo] Bielsa, como seleccionador de Uruguay, es hoy por hoy uno de los mejores centrodelanteros de Uruguay, sin duda alguna; viendo el nivel de los competidores, creo que lo debería considerar, pero, obviamente, no es algo que me compete, me gustaría por Gabriel", declaró.

El entrenador del Cruz Azul compartió todas las cualidades que tiene el goleador charrúa y por las que considera que debería estar en el radar para la próxima justa mundialista.

"El Toro es un espéctaculo, es un jugador integral, técnico; con fuerza , una potencia descomunal, velocidad, jerarquía para definir con ambas piernas, remate de cabeza y presiona. Tiene unas facultades tremendas, con [mucho] potencial", resaltó.

Incluso, Nicolás Larcamón reveló que hay una buena conexión entre él y Gabriel Fernández, por lo que considera que eso ayuda a que viva un gran momento.

"Tengo una relación personal espectacular, hay mucha cercanía, una confianza tremenda y con un cariño recíproco", compartió el timonel celeste.

No obstante, el estratega argentino reconoció que también la calidad de sus compañeros le permiten al Toro atrevar por una racha positiva.