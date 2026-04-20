Liga MX: ¿Cómo se disputaría la Liguilla del Clausura 2026 si hoy finalizara la fase regular?

La Liguilla del futbol está a la vuelta de la esquina, por lo que las dos jornadas que faltan por jugarse de la fase regular del Clausura 2026 serán bastante intensas.

La Fiesta Grande todavía no conoce a todos sus invitados, por los partidos restantes serán bastante interesantes.

Todavía hay varios equipos que tienen aspiraciones de clasificar entre los ocho mejores de la Liga MX.

Por tal motivo, saldrán en las dos últimas fechas a buscar conseguir su pase a la siguiente ronda del futbol mexicano.

De momento, solamente las Chivas, el Pachuca y los Pumas son los únicos seguros que estarán en la lucha por el trofeo.

El Cruz Azul es, prácticamente, un hecho que será parte de los ocho mejores, pero primero tiene que cumplir con la Regla de Menores para que su participación en Liguilla sea oficial.

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Mientras que el Toluca, el América, el Atlas y el León dependen de sí mismos, pero deberán sellar su boleto en sus dos juegos restantes.

Hay otros clubes que necesitan varias combinaciones de resultados para estar en la zona de Liguilla, pero necesitan ganar sí o sí para mantener vivas sus esperanzas.

Los Tigres, el Tijuana, el Necaxa, el FC Juárez y el Querétaro todavía no están eliminados, pero sus opciones de clasificar cada vez son menores.

Por otro lado, hay conjuntos que ya se despidieron, de manera oficial, del Clausura 2026; ya no tienen ninguna opción matemática de superar la fase regular.

El Monterrey, el Atlético San Luis, el Puebla, el Mazatlán FC y el Santos deben de comenzar a planear el siguiente torneo porque quedaron eliminados antes de lo esperado.

En estos momentos, si la fase regular del torneo terminara, los duelos de los cuartos de final serían sumamente interesantes.

Todo parece indicar que la tabla general de la Liga MX se seguirá moviendo con los resultados de las últimas jornadas, pero los partidos de la Liguilla serían de alto calibre.

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¿Cómo se disputaría la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX si hoy finalizara la fase regular?