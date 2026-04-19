Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas: "Hay que tener ambición, no tenemos límites"

Las Chivas no tuvieron ninguna dificultad para golear (5-0) al Puebla en el estadio Akron.

El Rebaño tuvo una actuación más que destacada y se quedó con la victoria, frente a la afició rojiblanca.

El equipo de Gabriel Milito le dio vuelta a la página, rápidamente, y se olvidó de la humillación que sufrieron en la última jornada, cuando cayeron (4-1) con los Tigres.

La escuadra tapatía recuperó la memoria y ofreció todo un espectáculo en la ofensiva, para quedarse con los tres puntos.

De esta manera, las Chivas se afianzaron en la parte alta de la tabla general del Clausura 2026, por lo que están cada vez más cerca de quedarse con el superliderato.

Aunque, todavía quedan dos jornadas pendientes de la Fase Regular, que tendrán que cerrarla de la mejor forma porque es uno de los objetivos que tienen al interior del vestuario.

"Tenemos el desafío de ganar los siguientes partidos para terminar con el primer puesto. Necesitamos cerrar el campeonato regular haciendo un gran partido acá en casa que nos dé fuerza y confianza para los Play-Offs", declaró Gabriel Milito en conferencia de prensa.

Para el director técnico argentino, el triunfo sobre el Puebla fue más que merecido y necesario, sobre todo por lo que vivieron en la última jornada.

"Necesitábamos realizar un partido como el que jugamos, veníamos de una dura derrota y necesitábamos esta reacción, que estábamos convencidos de poder hacerla, pero los partidos hay que jugarlos. Fue una muy buena victoria, hacer cinco goles no es tan fácil, el equipo estuvo muy bien", reconoció.

A pesar de que quedó satisfecho con "el juego, la mentalidad y la ambición" que tuvieron sus Chivas, Gabriel Milito no quiere conformismo y sentenció que todavía no han alcanzado su techo futbolístico.

"Seguimos en fase de construcción, siempre hay cosas para mejorar y no hay un límite; quiero que mis jugadores no se pongan ningún límite, yo tampoco me lo pongo. Estamos haciendo un gran campeonato, pero podemos tener mayor regularidad en los partidos", manifestó.

El estratega argentino aceptó que está "muy contento" por el momento que vive su Rebaño, pero que sus aspiraciones son altas, de cara a la Liguilla.

"No me conformo, tenemos que seguir por más, siempre se puede un poco más; hay que tener ambición de siempre ir en búsqueda de algo más, estamos en camino, pero falta mucho", puntualizó.