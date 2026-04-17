Pumas vence al Atlético de San Luis y acecha el liderato de la Liga MX

Si todavía existían dudas sobre ellos, los Pumas están cerrando la Fase Regular del torneo con firmes pasos rumbo a la Liguilla, donde no serán un rival sencillo de vencer.

No se cansan de demostrar que están preparados para competirle a cualquiera, por el título del futbol mexicano.

Victoria (0-2) más que importante del equipo auriazul, sobre el Atlético San Luis, que le permitió escalar hasta la segunda posición de la tabla general. Este equipo es una realidad.

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Aunque se tardó en abrir el marcado en el estadio Libertad Financiera, antes de que finalizara la primera mitad del encuentro, llegó la jugada que cambió el rumbo del partido.

Robert Morales recibió una falta dentro del área potosina; sin embargo, el árbitro central, Alfredo García, no la señaló en primera instancia, pero fue llamado por los miembros del VAR para que revisara la acción en el monitor.

Luego de un análisis minucioso, el silbante cambió su decisión y marcó la pena máxima a favor de los Pumas.

Juninho Vieira tomó el balón y, con demasiada seguridad, mandó el balón a guardar (42'). A pesar de que Andrés Sánchez adivinó hacia donde iba el disparo, le fue imposible alcanzarlo por lo bien colado que iba el esférico.

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El atacante brasileño llegó a siete anotaciones y ya es, junto con Kevin Castañeda, el segundo mejor goleador del Clausura 2026; todavía muy por detrás de Joao Pedro y Armando González.

¡Y en SLP el primer zarpazo fue de los @PumasMX! 🐾



Juninho con un cobro inatajable. 💥



Séptimo gol del torneo para el brasileño. ✅🇧🇷#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | #ADSLUNAM pic.twitter.com/gl9sDaP4jj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 18, 2026

Para el segundo tiempo, el Atlético San Luis salió con los ánimos renovados y se lanzó al frente. Quería rescatar el empate y se quedó cerca, en un par de ocasiones.

Cuando fue requerido, Keylor Navas apareció para conversar su portería en cero, con dos atajadas; una más espectacular que la otra.

A quemarropa y a una mano, el arquero tico evitó que los tuneros perforaran su cabaña y permitió que su equipo mantuviera la ventaja.

El conjunto de Efraín Juárez terminó siendo reactivo y lo hizo de maravilla. En las ocasiones que tuvo la oportunidad de generar peligro, no lo dudó y casi amplía el marcador.

En la recta final del encuentro, Jordan Carrillo fue el jugador auriazul más incisivo. Estrelló un baló en el poste e intentó, por la vía del tiro libre, ampliar la ventaja. Hasta que lo consiguió.

El extremo mexicano no desperdició la segunda ocasión que tuvo de disparar de larga distancia y, con un estupendo cobro, mandó el esférico a guardar (87').

Andrés Sánchez no pudo detener el potente y colocado disparo. El gol del habilidoso futbolista confirmó que la escuadra universitaria se quedaría con los tres puntos.

Los Pumas fueron a casa del Atlético San Luis y se impusieron de manera sólida. Supieron mantener la ventaja, sufrieron por un breve momento, pero, cuando fue necesario, metieron el pie en el acelerador y sacaron ventaja de la contundencia que han tenido a lo largo del certamen.

Efraín Juárez y sus dirigidos ya están en la Liguilla, pero no quitan el dedo del renglón y quieren quedarse dentro de los primeros cuatro clasificados.

De momento, en espera de otros resultados, son sublíderes del Clausura 2026; sólo un punto por debajo de las Chivas.

Ojo con este equipo que cada vez luce mejor rumbo a la Fiesta Grande. Hay que tomarlo en serio.