Liga MX: ¿Qué equipos podrían clasificar a la Liguilla en la Jornada 15 del Clausura 2026?

Hasta antes de que ruede el balón en la quinceava fecha del torneo, los primeros ocho lugares de la tabla general del Clausura 2026 están divididos entre Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Pumas, Toluca, Tigres, América y Atlas.

De momento, Chivas ocupa el liderato del torneo con 31 puntos. Su desempeño a lo largo del certamen le aseguró un boleto a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano. Esto, a falta de nueve unidades que podría sumar en caso de triunfar en las últimas fechas de la fase regular.

Por debajo de los rojiblancos, Cruz Azul y Pachuca suman 28 puntos. Para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla, deberán conservar una distancia matemática. En ambos casos, sería clave el triunfo o incluso, el empate.

Pumas prácticamente ya se encuentra clasificado a la Liguilla. Los dirigidos por Efraín Juárez suman 27 unidades, sin embargo, un triunfo ante el Atlético de San Luis les permitiría aspirar a colarse entre los cuatro primeros lugares del torneo.

En contraste, Toluca, Tigres, América y Atlas deberán triunfar en las últimas tres fechas del torneo para asegurar su puesto en los últimos lugares de clasificación directa. O esperar una combinación de resultados para asegurar el pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, los equipos de media tabla —como León y Tijuana— aún aspiran a colarse en la Liguilla. Esto podría suceder si ganan al menos dos de los tres partidos restantes, por lo que Tigres, América y Atlas deberán cuidarse.

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Guillermo "Memote" Martínez en festejo de gol con Pumas, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 15 del Clausura 2026?

Viernes, 17 de abril

Atlético de San Luis vs Pumas | 19:00 horas | Transmisión por la señal de ESPN , Disney + Premium y ViX Premium .

vs | 19:00 horas | Transmisión por la señal de , y . Mazatlán vs Querétaro | 19:00 horas | Transmisión por la señal de Azteca 7, Tubi, FOX One y FOX.

Sábado, 18 de abril

Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN , ViX Premium y Canal 5 .

vs | 17:00 horas | Transmisión por la señal de , y . Necaxa vs Tigres | 17:00 horas | Transmisión por la señal de Claro Sports , ViX Premium , Pluto TV y Azteca 7 .

vs | 17:00 horas | Transmisión por la señal de , , y . Monterrey vs Pachuca | 19:05 horas | Transmisión por la señal de TUDN , ViX Premium y Canal 5 .

vs | 19:05 horas | Transmisión por la señal de , y . Chivas vs Puebla | 19:07 horas | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video .

vs | 19:07 horas | Transmisión por la señal de . Club León vs FC Juárez | 21:06 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX .

vs FC | 21:06 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . América vs Toluca | 21:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Domingo, 19 de abril

Santos Laguna vs Atlas | 17:00 horas | Transmisión por la señal de ViX Premium, ESPN y Disney+ Premium.

*Horarios en tiempo del centro de México.

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