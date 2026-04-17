Pumas visita al Atlético San Luis con el objetivo de permanecer entre los cuatro mejores clasificados

Con el boleto a la Liguilla asegurado, los Pumas de Efraín Juárez visitan hoy al Atlético de San Luis.

A pesar de que estarán en la Fiesta Grande, luego de dos torneos de ausencia, todavía tienen que cumplir otro de los objetivos que se trazaron: ser uno de los cuatro mejores clasificados.

Por tal motivo, el equipo auriazul no puede confiarse en el cierre de la fase regular y necesita seguir sumando para permanecer en la parte alta de la tabla.

Recibir los juegos de vuelta en la ronda de eliminación directa será fundamental para alcanzar otra de sus metas, la más importante de todas: ser campeón.

Contra el equipo potosino, la escuadra universitaria buscará mantener su racha de cinco partidos sin perder, en la que ha sumado 11 de 15 puntos posibles.

La última vez que perdió fue en la Jornada 9, con el Toluca; esa ha sido la única derrota que ha sufrido en el Clausura 2026.

Además, tratará de hacerse más fuerte fuera de casa. Hasta el momento, cuenta con tres victorias y tres empates lejos de CU.

Enfrente, el equipo de Efraín Juárez se mide a un rival que se juega sus últimas cartas para ser uno de los ocho invitados finales.

San Luis se encuentra en la decimocuarta posición, con 15 unidades, es decir, a cuatro de la zona de Liguilla, por lo que debe ganar de manera obligada.

Los Pumas vuelvan a la acción, esta noche, con la firme convicción de dar una sólida actuación, para demostrar que es un serio candidato a conquistar el título.

A pesar de ya estar clasificados, no quieren dejar escapar puntos con el Atlético de San Luis; la victoria no es negociable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.