Uriel Antuna asegura que perdió el piso por la fama y el dinero: "Me sobrepasaron"

Uriel Antuna es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas mexicanos con mayor talento y capacidad ofensiva de su generación. A lo largo de su carrera, ha demostrado sus cualidades en cada club por el que ha pasado, lo que le permitió vestir la camiseta de la Selección Mexicana e incluso cumplir el sueño de jugar en el futbol europeo.

Sin embargo, para el hoy jugador de Pumas, su trayectoria ha estado marcada tanto por momentos de alto nivel como por etapas irregulares que le han valido fuertes críticas por parte de aficionados y analistas. Esa dualidad ha acompañado su carrera y lo ha colocado en el centro del debate futbolístico en más de una ocasión.

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Gran parte de los señalamientos en su contra durante los últimos años estuvieron relacionados con su actitud dentro del campo, donde era percibido como un jugador sobrado y presumido.

Sobre ello habló el propio Antuna en una entrevista con Fox Sports, en la que reconoció que la fama y el dinero influyeron negativamente en su comportamiento durante una etapa de su carrera, aceptando que, al estar bajo los reflectores, terminó perdiendo el piso.

"Cuando eres muy joven y te pasa todo eso, la Selección, la fama, puede ocurrir. Está comprobado que no estamos acostumbrados a eso y creo que una de las cosas que viví fue justamente el ego. Muchas veces nos creemos intocables, creemos que somos más que los demás. La fama a veces nos rebasa, más siendo jóvenes. No es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. A mí me pasó con el dinero, la fama, los lujos me sobrepasaron. Me hubiera gustado que alguien me dijera: ‘te estás resbalando’, pero me tocó aprender a la mala y lo agradezco porque me hizo ver muchas cosas, valorar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. El futbol se va rápido, pero si no vives el presente, se va aún más rápido. Disfrutar cada entrenamiento, cada partido, cada día", mencionó.

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Antuna, quien actualmente es una de las figuras del equipo dirigido por Efraín Juárez, agradeció a la institución universitaria por brindarle la oportunidad de volver a mostrarse, revelando que su llegada a Pumas se dio priorizando el proyecto deportivo por encima del aspecto económico.