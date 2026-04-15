Pablo Barrera sorprende y se vuelve el jugador más solicitado de la talacha en México

Lejos de los reflectores del futbol profesional, pero aún con el balón, Pablo Barrera ha encontrado una nueva forma de seguir compitiendo tras anunciar su retiro.

El exseleccionado mexicano no se ha desligado del deporte que marcó su carrera y hoy se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos y respetados de la talacha en México.

Con pasado en clubes como Pumas y el Real Zaragoza de España, Barrera ha recorrido en los últimos meses distintos puntos del país para participar en torneos y copas amateurs, donde su experiencia y calidad siguen marcando diferencia. En cada aparición, el exfutbolista demuestra que el talento no entiende de categorías ni escenarios.

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Goles, asistencias y actuaciones decisivas han sido constantes en sus participaciones, al grado de que su presencia se ha vuelto garantía de competitividad. Esa regularidad lo ha convertido en el jugador más solicitado por los equipos, que buscan en sus pies la jerarquía necesaria para pelear —y levantar— campeonatos.

El caso más reciente se dio con Atlántico FC, equipo con el que Pablo Barrera sumó minutos en una nueva competencia local y se hizo presente en el marcador. Esta experiencia se suma a sus participaciones con Chivas Impulsora en San Luis Potosí y con Cusco FC durante la Copa Agustín Alonso, torneo disputado en Morelos, donde volvió a demostrar su jerarquía dentro del futbol amateur.

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"Estoy muy contento. Jugar futbol, para mí, siempre es lo más bonito, ya sea en Primera División, en el amateur o donde sea. Ver este ambiente es algo muy especial y lo disfruto mucho. Me quedo con el triunfo y con el campeonato; siempre estaré agradecido con la institución. Es la primera vez que vengo a jugar lo que llaman la talacha y la verdad es una experiencia muy padre", expresó Barrera, quien junto a su equipo y obteniendo una bolsa de dos millones de pesos.