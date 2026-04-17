Mazatlán vs Querétaro: Horario y canales para ver la Jornada 15 del Clausura 2026; HOY, viernes 17 de abril

En el futbol mexicano, el adiós se acerca para los Cañoneros de Mazatlán. Después de conseguir un “sold out” por poner a la venta boletos a tan solo cinco pesos, la escuadra sinaloense vivirá su último “Viernes Botanero” ante los Gallos Blancos de Querétaro.

Se espera que, bajo la noche de un Estadio El Encanto lleno, los Cañoneros se reencuentren con la victoria. Hasta el momento hilan cuatro partidos sin conocer el triunfo, producto de un empate ante Cruz Azul y tres tropiezos contra América, Necaxa y Pumas, respectivamente.

Si bien este será el último “Viernes Botanero” de Mazatlán, su último partido como local —en la fase regular— será contra los bicampeones Diablos Rojos de Toluca. En la última fecha del torneo viajarán hasta San Nicolás de los Garza para enfrentarse a Tigres en el Estadio Universitario de la UANL.

Y es que, hasta antes de disputar la Jornada 15 del Clausura 2026, Mazatlán ocupa el lugar número diecisiete de la tabla general con once puntos. La escuadra sinaloense comparte el sótano del torneo con Santos Laguna, separados por sólo dos unidades.

Para sorpresa de los aficionados del balompié mexicano, ésta será la primera vez en todo el certamen que Mazatlán y Querétaro se enfrenten.

Este es el horario en tiempo del centro de México y los canales de transmisión para ver el partido. A la par, Pumas visitará al Atlético de San Luis como parte de la agenda de este viernes en la Liga MX.

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Mazatlán en la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el último "Viernes Botanero" de Mazatlán?

Viernes, 17 de abril

Mazatlán vs Querétaro | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, Tubi, FOX One y FOX.

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