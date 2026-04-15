Miguel Layún pide paciencia en América y respalda a André Jardine

Por tercer año consecutivo, el América fue eliminado de la Copa de Campeones de CONCACAF y aumentó la deuda a nivel internacional que tiene André Jardine con la afición y con la institución. Este nuevo fracaso, sumado a la irregularidad en el Clausura 2026, encendió las voces de quienes aseguran que la era de André Jardine al frente del equipo llegó a su fin. Sin embargo, el histórico Miguel Layún respaldó al entrenador brasileño.

“Siempre como americanistas queremos que el equipo gane, que esté en lo más alto, como lo digo, esto creo que es mucho más noticia porque es América. Han habido otros equipos importantes de la Liga MX y del país que han pasado por rachas peores y no ha sido tan dramática la situación pero América genera esto y es bonito”, declaró Layún en el Club de Golf Chapultepec.

Lee también André Jardine deja su futuro en manos de la directiva tras eliminación del América: Se vienen días duros

El exzaguero americanista, que ganó tres títulos en su paso por el club, aseguró que “América está en una reestructuración y está en un momento donde definitivamente se han hecho cambios y se nota y es normal, están en un proceso de transición y hay que tener paciencia como aficionados. Entiendo que siempre queremos ganar, la gente tiene la máxima exigencia pero eso no cambia que es un proceso que está atravesando el club”.

En su última etapa como jugador de las Águilas, Layún conquistó el primero de los títulos del tricampeonato de André Jardine. Al ser cuestionado sobre la continuidad del estratega, expresó que “André ha demostrado que es un técnico sumamente capaz, creo que debería ser parte importante de la reestructuración del equipo por su aporte entre la experiencia y calidad que él tiene a nivel técnico y táctico para que el equipo vuelva a donde queremos que esté”.

Lee también Henry Martín reapareció y rompió el silencio sobre la eliminación del América