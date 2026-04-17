La Hormiga González, el delantero que quiere hacer historia con las Chivas

Puebla, Necaxa y Tijuana son los partidos que le restan a las Chivas en la fase regular del torneo Clausura 2026. Además de cuidar el liderato de la competencia, hay otro objetivo en el radar del Guadalajara y es el título de goleo de Armando González.

Con 12 anotaciones, las mismas que Joao Pedro, delantero brasileño del Atlético de San Luis, la Hormiga sueña con lograr un bicampeonato de goleo en el futbol mexicano, algo que ningún atacante rojiblanco ha conseguido.

En el pasado torneo Apertura 2025, el joven goleador del Rebaño, con 12 tantos, se convirtió en el séptimo monarca en la historia de las Chivas y la distinción fue compartida con el portugués Paulinho, futbolista del Toluca y el mismo Joao.

Armando González, que se encuentra cerca de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026, se sumó a Alan Pulido (Clausura 2017), Javier Chicharito Hernández (Bicentenario 2010) y el histórico Omar Bravo (Clausura 2007) como los campeones en la era de los torneos cortos.

Además, en caso de lograrlo sería con cifra récord, ya que ninguno de los mencionados consiguió ser el mejor goleador del certamen con una cantidad mayor a las 12 dianas, cifra que quiere dejar atrás el atacante de 22 años.

En la historia de las temporadas largas, el Guadalajara presume campeones de goleo a Adalberto López (21), Crescencio Gutiérrez (19) y Salvador Reyes (21). El Dumbo lo logró en la temporada 1953-54, mientras que el Mellone hizo lo propio en la 1956-57; la leyenda Chava Reyes se consagró en 1962.

Con la batalla hombro a hombro que sostendrá contra Joao Pedro en este cierre del Clausura 2026, la Hormiga quiere salir victorioso y trascender en la historia rojiblanca y ser el primer bicampeón de goleo.

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