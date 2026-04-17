Armando González quiere trascender en la Liga MX por este motivo 

Si ver a un delantero mexicano en la disputa por el título de goleo en la Liga MX es extraño, observarlo en busca de un bicampeonato es prácticamente imposible; sin embargo, Armando González, delantero de las Chivas, quiere cambiar la historia en este Clausura 2026.

Desde Jared Borgetti en los certámenes Invierno 2000 (17) y Verano 2001 (13), con el Santos Laguna, ningún tricolor ha logrado dos campeonatos de goleo en fila. El histórico de la Selección Mexicana lo hizo con un total de 30 anotaciones entre las dos campañas.

Después de conseguir el del Apertura 2025, en conjunto con Joao Pedro (Atlético de San Luis) y Paulinho (Toluca), la Hormiga sueña con ser el segundo mexicano en alcanzar un “bi” en la era de los torneos cortos.

A falta de tres jornadas para que finalice la fase regular del Clausura 2026, el joven futbolista de 22 años quiere superar la batalla que mantiene de nueva cuenta con el brasileño del Atlético de San Luis. En esta ocasión, un tercer oponente parece casi imposible; el también mexicano Kevin Castañeda (Tijuana) es el más cercano, con siete tantos.

Pero los números de González van más allá. Su momento lo tiene como uno de los mejores goleadores mexicanos en los más recientes 10 años. Ya son 24 tantos en lo que va del año futbolístico y, desde la temporada 2016-17, está únicamente detrás de los 27 que hizo Henry Martín, delantero del América, en la campaña 2022-23.

El título de goleo en el Apertura 2025 lo logró con 12 dianas, las mismas que lleva hasta la Jornada 14 de la presente campaña, cifra que puede superar en los choques que le restan al Guadalajara: Puebla, Necaxa y Xolos de Tijuana.

Guillermo Martínez (temporada 2023-24) y Alexis Vega (2024-25) sumaron 18 y 16 goles, respectivamente, en el año futbolístico, muy lejos de los 24 que presume la Hormiga, quien —además— ya se estrenó como goleador con la Selección Mexicana y aspira a un lugar en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

Desde 1996, aparecen nombres como Cuauhtémoc Blanco, Luis García, Jesús Olalde, Omar Bravo, Ángel Reyna y Javier Chicharito Hernández... Son 12 delanteros tricolores los que se han proclamado campeones de goleo y únicamente Borgetti ha repetido.

De conseguirlo, la Hormiga González se convertiría en un histórico de las Chivas, ya que ningún rojiblanco ha hilado títulos, ni en la era de las campañas largas.

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