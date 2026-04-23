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A un día de que arranque el “” con motivo del Día del Niño y de la Niña, trabajadores alistan algunas de las atracciones que estarán abiertas del 24 al 26 de abril en la Plaza de la Constitución.

En la ya se instalaron tres domos de colores azul, rojo y verde que formarán parte del festival.

A un lado, se aprecia una gran carpa de circo, así como dos camiones de los “Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca”, grupo circense que se caracteriza por ofrecer espectáculos en México y Latinoamérica.

Aluistan "Zocalito de las infancias". Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Aluistan "Zocalito de las infancias". Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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En la plancha del Zócalo también se aprecia a un grupo de trabajadores que alistan lo que será la pista de patinaje con tecnología que simula hielo, para el disfrute de niñas y niños. Junto a estas instalaciones se colocaron dos aparadores con patines de color azul.

Otras de las atracciones que se prevé que haya durante el Zocalito de las Infancias son dos , así como un Museo de Historia Natural al aire libre con réplicas de distintas especies, como dinosaurios, ballenas, pingüinos, oso polar y tigre dientes de sable.

En las inmediaciones del Zócalo se aprecian algunas figuras de distintos ejemplares, como una rana, que formarán parte de la exhibición.

También habrá conciertos, talleres infantiles, funciones de lucha libre, canchas para practicar deportes, tirolesa, experiencias inmersivas, entre otras actividades.

Aluistan "Zocalito de las infancias". Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Aluistan "Zocalito de las infancias". Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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La jefa de Gobierno, , invitó a niñas y niños a celebrar su día en el Zócalo a partir de las 10:00 de la mañana de este viernes 24 de abril.

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mahc

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