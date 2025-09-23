Más Información
Nueve activistas de Greenpeace escalaron 70 metros de la Estela de Luz para desplegar una manta con la leyenda: “La Selva Maya grita, Semarnat ¡Sálvala!”, con el objetivo de exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que frene la devastación de este pulmón del sur de México.
Nueve activistas de Greenpeace escalaron 70 metros de la Estela de Luz para desplegar una manta con la leyenda: “La Selva Maya grita, Semarnat ¡Sálvala!” en la Ciudad de México, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL
