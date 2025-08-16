Sélvame MX, colectivo de organizaciones ambientalistas, pidió a Claudia Sheinbaum Pardo tomar en cuenta sus voces en los esfuerzos para proteger la segunda reserva natural más grande de América creada en la reciente Iniciativa Trinacional Gran Selva Maya.

Tras manifestar su apoyo y reconocer la estrategia de protección del medio ambiente, que incluye Guatemala, Belice y México, Sélvame solicitó a la Presidenta de México junto con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Belice, John Briceño, a integrar la Reserva de Xaman Ha al plan.

“Es fundamental que esta reserva no solo sea un símbolo de nuestros esfuerzos, sino que también se convierta en un refugio seguro para el acuífero, cenotes y toda la vida que depende de ellos. Hacemos un urgente llamado a integrar la Reserva de Xaman Ha, que resguarda nuestros grandes ríos, cenotes y ecosistemas subterráneos, a esta iniciativa”, manifestó la ONG en una carta pública.

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Explicó que debido al crecimiento de proyectos inmobiliarios, “las constructoras están invadiendo la selva, contaminando nuestros ecosistemas, y poniendo en peligro tanto el agua que consumimos, como las comunidades que dependen de ella. Los cenotes y ríos están cada vez más amenazados, y debemos actuar de inmediato”.

Por ese motivo manifestó que es urgente que la administración declare estas áreas como reservas de la biosfera e implemente vigilancia efectiva que impida cualquier actividad destructiva.

“La protección de la Selva Maya, su acuífero y sus recursos es una responsabilidad que no podemos ignorar. Estamos, literalmente, en guerra por nuestra tierra, y es urgente que tomemos medidas decisivas para preservarla”.

