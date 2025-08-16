Más Información

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Trump apoya plan de ceder territorios a cambio de paz en Ucrania, según New York Times; "se distanció de Kiev y aliados europeos"

"Influencer" latina es arrestada por ICE durante transmisión en vivo en TikTok; avisaba a migrantes sobre las redadas en EU

Residente dará concierto gratis en el Zócalo de la CDMX; entérate cuándo es la cita con el rapero puertorriqueño

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

La alertó de un intento de fraude a través de mensajes de WhatsApp que promocionan créditos y préstamos.

La dependencia señaló que no otorga abonos a la mujer, ni créditos o préstamos, además de que no envía por WhatsApp mensajes de promoción de registros o bonos.

, titular de la Secretaría del Bienestar hizo un llamado a no dejarse engañar por supuestos mensajes que promocionan páginas falsas a través de la app de mensajería que circula con información fraudulenta.

Señaló que todos los trámites para el registro o entrega de las Pensiones y Programas para el Bienestar son completamente gratuitos.

Asimismo, enfatizó que todos los programas sociales son derechos constitucionales y se entregan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

Finalmente exhortó a los beneficiarios y derechohabientes de las Pensiones y Programas para el Bienestar de mantenerse informados a través del sitio web oficial: gob.mx/bienestar, y sus redes sociales, asimismo puso a disposición la Línea de Bienestar 800 639- 42- 64.

