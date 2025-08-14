La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la Comisión Presidencial para la reforma electoral “va a recibir a todos”, e incluso puede trabajar con el Congreso sin ningún problema.

“La Comisión va a recibir a todos y se puede trabajar con el Congreso, no tiene ningún problema”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Presidenta respondió a las diversas críticas que ha hecho el empresario Claudio X. González a la llamada reforma electoral.

Claudio X. González crítica la llamada reforma electoral. Foto: Archivo Cuartoscuro

“Ya ni nos acordábamos (de Claudio. X. González)”, expresó de forma irónica. Además llamó “junior” e “hipócrita” al empresario por sus declaraciones en contra del magisterio en años pasados.

“Ahora que tenemos una Corte que se acerca al pueblo, que es elegida por el pueblo de México, ahora que estamos planteando que los recursos del pueblo no deben ir como ahora a los partidos políticos, sino que debe haber elecciones democráticas, libres, de representación popular sin tantos recursos, ¿Eso sí es autoritarismo? No, pues como que como aquel debate del presidente López Obrador- creo que fue en el 2012, que sacó-. ¡El mundo al revés, así más o menos!”, declaró.

Aprovechó la mandataria federal para señalar al excomisionado presidente del INE, Lorenzo Córdova, de haber hecho comentarios discriminatorios en contra de personas indígenas en 2015.

También señaló al senador panista Marko Cortés de haberse pronunciado en contra de los programas sociales.

