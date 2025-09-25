La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 3 mil 930 instrumentos musicales como parte del programa “Do, Re, Mi, Fa, Sol por mi escuela”, a alumnos de las primarias públicas de la Ciudad de México “30 de septiembre” y “Lisandro Calderón”.

Al término de este año se prevé que la administración capitalina haya entregado 15 mil 486 instrumentos en total, de distintas familias como viento, percusión, cuerda, entre otros, con la intención de que 150 mil estudiantes tengan acceso gratuito a clases de música.

En el Teatro “Esperanza Iris”, los pequeños de ambos centros educativos interpretaron temas como “Oye, cómo va”, “El ropero” y “Nunca es suficiente” bajo la dirección del profesor Salomón Ramírez, director de una de las escuelas.

Al encabezar la presentación musical, la jefa de Gobierno destacó que este programa busca “democratizar la cultura” y alejar a los niños y jóvenes de la violencia.

“Queremos que la música en las escuelas se convierta en un derecho de esta gran población, de las infancias, de las adolescencias; y pensamos que para lograrlo debemos dar el ejemplo y avanzar en ello”, dijo.

En su oportunidad, Ana Francis López, secretaria de Cultura, señaló que el programa “Do, Re, Mi, Fa, Sol por mi escuela" inició con 85 planteles y este año cerrará con 500 escuelas públicas a las que llegarán los instrumentos musicales, para el beneficio de 150 mil estudiantes de educación básica.

