Más Información

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

Trump anuncia 100% de arancel a productos farmacéuticos que no tengan en construcción plantas en EU

Trump anuncia 100% de arancel a productos farmacéuticos que no tengan en construcción plantas en EU

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

La informó que puso en marcha un programa permanente de y maltrato infantil que contempla visitas a Cendis, escuelas y espacios públicos. Destacó que es la primera demarcación en implementar acciones como estas.

Esto luego de la con la asociación civil Guardianes AC, llevada a cabo durante la novena sesión del Gabinete Violeta.

En un comunicado, la demarcación expuso que con ello se llevará a cabo la entrega de materiales educativos para familias, docentes, niñas y niños, así como actividades lúdicas como los cuenta cuentos con “Filipón”, personaje diseñado para "enseñar de forma sencilla herramientas de autocuidado y prevención desde la infancia".

“Con este compromiso reforzamos la estrategia Reacción Violeta, protegiendo a la niñez de hoy y construyendo un futuro seguro para las mujeres y niñas de mañana”, dijo la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

Lee también:

Es la primera demarcación en implementar estas acciones. Foto: Especial.
Es la primera demarcación en implementar estas acciones. Foto: Especial.

Alma Patricia Alfaro Martínez, directora general de Guardianes AC, refrendó el compromiso de la asociación con la niñez de la capital y celebró la colaboración con la demarcación para construir entornos más seguros.

La demarcación detalló que en Cuauhtémoc los registros muestran que entre 2018 y 2025 se acumularon mil 889 casos de violencia sexual infantil, lo que equivale al 2% de la población de niñas, niños y adolescentes de la demarcación.

"Sin embargo, la tendencia comienza a revertirse: de enero a septiembre de 2025 se han denunciado 72 casos, lo que representa una disminución del 41% respecto al mismo periodo de 2024", refirió la alcaldía.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses