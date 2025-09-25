La alcaldía Cuauhtémoc informó que puso en marcha un programa permanente de prevención del abuso y maltrato infantil que contempla visitas a Cendis, escuelas y espacios públicos. Destacó que es la primera demarcación en implementar acciones como estas.

Esto luego de la firma de un convenio con la asociación civil Guardianes AC, llevada a cabo durante la novena sesión del Gabinete Violeta.

En un comunicado, la demarcación expuso que con ello se llevará a cabo la entrega de materiales educativos para familias, docentes, niñas y niños, así como actividades lúdicas como los cuenta cuentos con “Filipón”, personaje diseñado para "enseñar de forma sencilla herramientas de autocuidado y prevención desde la infancia".

“Con este compromiso reforzamos la estrategia Reacción Violeta, protegiendo a la niñez de hoy y construyendo un futuro seguro para las mujeres y niñas de mañana”, dijo la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

Es la primera demarcación en implementar estas acciones. Foto: Especial.

Alma Patricia Alfaro Martínez, directora general de Guardianes AC, refrendó el compromiso de la asociación con la niñez de la capital y celebró la colaboración con la demarcación para construir entornos más seguros.

La demarcación detalló que en Cuauhtémoc los registros muestran que entre 2018 y 2025 se acumularon mil 889 casos de violencia sexual infantil, lo que equivale al 2% de la población de niñas, niños y adolescentes de la demarcación.

"Sin embargo, la tendencia comienza a revertirse: de enero a septiembre de 2025 se han denunciado 72 casos, lo que representa una disminución del 41% respecto al mismo periodo de 2024", refirió la alcaldía.

