La alcaldía Cuauhtémoc informó que colocó 12 contenedores de captación de aceite de cocina usado en mercados y parques de la demarcación, a fin de que locatarios y vecinos coloquen este residuo, y con ello se eviten taponamientos en coladeras.

Se prevén 35 en conjunto con la Fundación Kolibrie Energy.

Detalló que estos primeros envases fueron colocados en el Mercado Beethoven, San Joaquín Zona, Francisco Sarabia, Parque Aurora, Mercado Merced Mixcalco, San Lucas y Pequeño Comercio.

Así como en el Mercado Paulino Navarro, Morelia, Hidalgo Zona y San Juan López, además del contenedor colocado en el Mercado Martínez de la Torre.

Lee también: FOTOS y VIDEO: Así luce el mega socavón de Iztapalapa a 10 días que se "devoró" a un camión refresquero

Esta estrategia se replicará en todos los mercados de la demarcación. Foto: Especial.

En un comunicado, la alcaldía aseguró que depositar el aceite en estos contenedores significa evitar taponamientos en coladeras, plagas en viviendas y mercados, así como la contaminación de cuerpos de agua, ya que "un solo litro puede dañar hasta 40 mil litros de agua potable".

Agregó que experiencias internacionales respaldan esta medida, pues en ciudades como Madrid o Buenos Aires, los programas de captación de aceite "redujeron considerablemente las obstrucciones en drenajes de mercados y colonias, además de aportar materia prima a la producción de biodiésel".

Lee también: Segiagua inspecciona obras tras reparación de socavón en Calzada Ignacio Zaragoza

En un comunicado, la alcaldía aseguró que depositar el aceite en estos contenedores significa evitar taponamientos en coladeras. Foto: Especial.

“Se trata de transformar lo cotidiano en una acción de cuidado ambiental. Un cambio pequeño que genera bienestar colectivo”, dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Manifestó que esta estrategia se replicará en todos los mercados de la demarcación y reiteró que, "como lo hace en cada recorrido por las 33 colonias, seguirá encabezando personalmente la supervisión de acciones que contribuyan a una Cuauhtémoc más limpia, verde y sostenible".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr