La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 3, B y 7, donde usuarias y usuarios reportaron retrasos y trenes detenidos durante varios minutos en distintas estaciones, lo que generó inconformidad y saturación en los andenes.

En la Línea 3, pasajeros señalaron que el servicio comenzó a volverse lento desde la estación División del Norte y que los trenes permanecían detenidos por varios minutos en Niño Héroes: “¿Qué pasa en la Línea 3?, veníamos bien de Universidad a División, y a partir de ahí se puso sumamente lento, estamos en Niño Héroes parados desde hace como 10 minutos”, expresó un usuario en X.

El Metro respondió que la Línea 3 no presenta averías, sino que la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.:“Buen día. La Línea 3 no presenta averías; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona. En situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad de todas las personas usuarias”, informó el organismo.

Lee también FOTOS: Nezahuacóyotl sigue bajo el agua a 48 horas de la tromba más intensa de las últimas décadas

En la Línea B, usuarios reclamaron que los trenes se detenían en cada estación por más de cinco minutos, provocando aglomeraciones: “Línea B, lo mismo de siempre, ¿por qué no avanza?, se para en cada estación, no le hagan más de cinco minutos por estación” y “¿Por qué no avanza la Línea B?”, escribieron en redes sociales.

En la Línea 7, pasajeros reportaron que en la estación Mixcoac, dirección El Rosario, los trenes permanecieron parados y que a lo largo del recorrido el avance era muy lento: “El metro completamente parado, haciendo base, después no se quejen de que hay afluencia; ustedes hacen el caos con su ineficiencia” y “En la Línea 7 tardó mucho en salir desde Rosario y se está parando en cada estación, ya se hizo un caos, hasta parece que lo hacen a propósito, no se ven fallas en el metro”, señalaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL