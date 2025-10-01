Progreso, Yucatán.- Tremendo susto se llevó un grupo de turistas extranjeros, luego de que el autobús en el que viajaban se salió de la carretera Telchac Puerto-Progreso.

Los reportes indican que la unidad, que transportaba 41 pasajeros estadounidenses provenientes de un crucero de la Royal Caribbean, registró una falla mecánica en el sistema de dirección.

El incidente ocurrió frente al Hotel Reef Club, dejando un saldo de dos turistas con contusiones menores.

El conductor precisó que la unidad pertenece a la empresa Bahías Plus y los pasajeros, provenientes de Orlando, Florida, regresaban al muelle de Progreso para abordar el crucero y continuar con su itinerario.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) precisó que el autobús se desplazó unos 60 metros fuera de la carretera antes de detenerse finalmente en la zona de vegetación y arbustos cercana al manglar.

Paramédicos de la SSP acudieron de inmediato al lugar del percance para brindar atención, los cuales descartaron que alguno de los turistas tuviera lesiones graves.

