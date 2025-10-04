Más Información

Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Guardianas del manglar colombiano

Guardianas del manglar colombiano

A joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México les roban hasta 8 mdp en mercancía

A joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México les roban hasta 8 mdp en mercancía

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Laura Burgos, la peleadora de muay thai que fue escritora de historias y hoy las protagoniza

Laura Burgos, la peleadora de muay thai que fue escritora de historias y hoy las protagoniza

Sheinbaum reconoce legado de AMLO en documental; "no somos la misma persona, gobernamos de manera distinta", dice

Sheinbaum reconoce legado de AMLO en documental; "no somos la misma persona, gobernamos de manera distinta", dice

Autoridades federales ejecutaron tres órdenes de cateo en y aseguraron cerca de 200 tambos con diferentes sustancias como solvente, ácido clorhídrico y thinner, 25 paquetes con marihuana, diez costales gigantes con un precursor químico.

Así como más de dos mil costales con una sustancia granulada, alrededor de 95 bidones con cloro, amoniaco y formol, una pipa con aproximadamente de aparente procedencia ilícita.

El Gabinete de Seguridad informó que, como parte de las labores para impedir la fabricación y comercialización de drogas sintéticas en el país, en una acción encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se realizaron las órdenes de cateo.

Lee también

Los uniformados al efectuar investigaciones de gabinete y campo detectaron tres inmuebles en ese municipio que eran utilizados para almacenar y fabricar drogas sintéticas, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles.

Fue así que de manera coordinada se realizó un despliegue operativo y se ejecutaron los cateos.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, en tanto los predios quedaron sellados y bajo resguardo de la autoridad para las diligencias subsecuentes.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad recitaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir la producción de drogas sintéticas, prevenir su distribución y proteger la salud pública.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses