Más Información

Una reflexión sobre la tecnología y el honor

Una reflexión sobre la tecnología y el honor

¿Cómo vivir la Ciudad de México? Un libro y una muestra lo explican

¿Cómo vivir la Ciudad de México? Un libro y una muestra lo explican

FIL Guadalajara se alista para vivir el arte de Barcelona

FIL Guadalajara se alista para vivir el arte de Barcelona

“Defecto de Influencers, ser  recomendadores de películas”: Jorge Ayala Blanco

“Defecto de Influencers, ser  recomendadores de películas”: Jorge Ayala Blanco

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Ingrid Martz, uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana se sinceró con sus seguidores en redes sociales y reveló que desde hace dos años ella y su esposo, el también actor Rodrigo Luque, ya no son pareja a pesar de que viven bajo el mismo techo y tienen una hija en común.

Ingrid y Rodrigo e conocieron hace más de 20 años, comenzaron un romance y en 2017 anunciaron su compromiso durante un viaje a Calafate, Argentina y se casaron; en 2019 nació su hija Martina, el motivo principal por el que acordaron, ante sus diferencias como pareja, seguir viviendo juntos.

¿Qué pasa entre Ingrid Martz y Rodrigo Luque?

La actriz precisó que ni ella ni su aún esposo Rodrigo Luque quuerían perderse el crecimiento de su hija Martina, por lo que acordaron seguir viviendo juntos pero sin ser pareja, algo que ha traído complicaciones porque ya llevan dos años así.

"Vivir bajo el mismo techo no te hace una pareja, por el contrario, creo, cada vez se vuelve más complicado y más doloroso", dijo.

Lee también:

Confesó que se ha hecho más largo de lo que ella se había imaginado, aunque considera que la ganancia es que han visto crecer juntos a su hija durante estos "largos y duros dos años".

Puntualizó que ya está en marcha el proceso y los trámites legales del divorcio, y compartió que su situación familiar es conocida por la familia de ambos, al igual que por amigos cercanos.

Admitió que ya no es una situación sana para ninguno de los tres, por lo que el paso a seguir es claro:

"La separación es inminente y supongo que muy pronto y que todo esté listo a nivel legal, estaremos divorciados".

La actriz confesó que aunque es difícil soltar, esto es necesario para crecer:

"Tomar decisiones es un reto que nos pone a prueba, especialmente cuando el corazón y la razón se enfrentan. A veces, la opción más difícil es también la más sabia. Aunque duele dejar atrás lo conocido, en el fondo sabemos que es el camino correcto. Es momento de despedirnos con amor y gratitud por todo lo vivido: las risas, las lágrimas, los triunfos y los tropiezos. Cada experiencia, buena o mala, ha sido un maestro que nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa. Aunque es difícil soltar, confío en que cada paso que damos nos acerca más a nosotros mismos y a lo que hemos de ser. “Avanzar no significa olvidar, sino integrar lo vivido en la sabiduría del corazón”, escribió.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Fueron Nodal y Ángela? Emiliano Aguilar afirma que alguien le ‘metió el pie’ para dejarlo fuera de los Premios Billboard. Foto: Tomada de Instagram @emiliano_aguilar.t / AFP

¿Fueron Nodal y Ángela? Emiliano Aguilar afirma que alguien le ‘metió el pie’ para dejarlo fuera de los Premios Billboard

Tom Cruise (63) convence a Ana de Armas (37) de unirse a la Cienciología tras prometerle 'la boda del año'. Foto: AP / AFP

Tom Cruise (63) convence a Ana de Armas (37) de unirse a la Cienciología tras prometerle 'la boda del año'

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle. Foto: AP / (Phil Noble/Pool Photo via AP)

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo”, dice. Foto: Tomada de Instagram @alfredoadame.goldenboy / @belindapop / @lupilloriveraofficial

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda: “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo?”, dice

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum deja poco a la imaginación y luce vestido transparente en Paris Fashion Week