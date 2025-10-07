Ingrid Martz, uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana se sinceró con sus seguidores en redes sociales y reveló que desde hace dos años ella y su esposo, el también actor Rodrigo Luque, ya no son pareja a pesar de que viven bajo el mismo techo y tienen una hija en común.

Ingrid y Rodrigo e conocieron hace más de 20 años, comenzaron un romance y en 2017 anunciaron su compromiso durante un viaje a Calafate, Argentina y se casaron; en 2019 nació su hija Martina, el motivo principal por el que acordaron, ante sus diferencias como pareja, seguir viviendo juntos.

¿Qué pasa entre Ingrid Martz y Rodrigo Luque?

La actriz precisó que ni ella ni su aún esposo Rodrigo Luque quuerían perderse el crecimiento de su hija Martina, por lo que acordaron seguir viviendo juntos pero sin ser pareja, algo que ha traído complicaciones porque ya llevan dos años así.

"Vivir bajo el mismo techo no te hace una pareja, por el contrario, creo, cada vez se vuelve más complicado y más doloroso", dijo.

Confesó que se ha hecho más largo de lo que ella se había imaginado, aunque considera que la ganancia es que han visto crecer juntos a su hija durante estos "largos y duros dos años".

Puntualizó que ya está en marcha el proceso y los trámites legales del divorcio, y compartió que su situación familiar es conocida por la familia de ambos, al igual que por amigos cercanos.

Admitió que ya no es una situación sana para ninguno de los tres, por lo que el paso a seguir es claro:

"La separación es inminente y supongo que muy pronto y que todo esté listo a nivel legal, estaremos divorciados".

La actriz confesó que aunque es difícil soltar, esto es necesario para crecer:

"Tomar decisiones es un reto que nos pone a prueba, especialmente cuando el corazón y la razón se enfrentan. A veces, la opción más difícil es también la más sabia. Aunque duele dejar atrás lo conocido, en el fondo sabemos que es el camino correcto. Es momento de despedirnos con amor y gratitud por todo lo vivido: las risas, las lágrimas, los triunfos y los tropiezos. Cada experiencia, buena o mala, ha sido un maestro que nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa. Aunque es difícil soltar, confío en que cada paso que damos nos acerca más a nosotros mismos y a lo que hemos de ser. “Avanzar no significa olvidar, sino integrar lo vivido en la sabiduría del corazón”, escribió.

