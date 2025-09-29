Más Información

La historia de amor de una de las parejas más queridas y estables de ha llegado a su fin. Después de 20 años de relación, y su esposo, Keith Urban, se separan.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el matrimonio no vive junto desde principios del verano y, aunque no se revelaron las causas de la ruptura, habría sido Urban quien tomó la decisión de irse.

"Nicole no quería la separación y ha estado tratando de salvar el matrimonio", dijo una fuente al medio estadounidense.

La fuente también aseguró que el divorcio aún no es un hecho; sin embargo Keith ya compró una casa para mudarse solo.

"Keith adquirió su propia residencia en Nashville y se mudó de la casa familiar", citó el portal.

La pareja se conoció en 2005 y un año más tarde se casaron en Sídney, Australia, en una ceremonia católica, ante más de 200 invitados.

Esta es la segunda separación de Kidman. En 2001 se divorció de Tom Cruise, una de las rupturas más mediáticas de Hollywood.

Hasta el momento, ni la actriz ni el cantante han hablado al respecto.

