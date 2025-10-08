Culiacán, Sin.- En las últimas 24 horas, en distintas comunidades rurales del municipio de Navolato, cuatro personas del sexo masculino jóvenes han sido privados de la vida en forma violenta, en la avenida principal de la sindicatura de Bachimeto dos de las víctimas que viajaban en una motocicleta fueron asesinados a balazos.

Las autoridades municipales fueron alertadas por vecinos sobre detonaciones de armas de fuego, por lo que al presentarse, solo encontraron los cuerpos de Jesús Manuel “N”, de 25 años de edad y Saúl Antonio “N” de 23, cuya motocicleta en que viajaban desapareció.

Según la información dada a conocer, los jóvenes vecinos de dicha sindicatura, se encontraban bajo la sombra de un árbol, arriba de una motocicleta, cuando personas armadas que viajaban en un vehículo les dispararon en repetidas ocasiones, hasta verlos caer muertos, para después huir del lugar.

Elementos de la policía atienden el llamado de detonaciones de arma de fuego (08/10/2025). Foto: Cortesía

La mañana del martes pasado, en una de las calles del poblado de la Michoacana, en el mismo municipio, un joven de nombre Roberto Alán “N”, de 23 años de edad, de profesión trabajador del campo, fue asesinado con disparos de fusiles automáticos.

Policías revisan la zona donde se encontraron a las personas asesinadas (08/10/2025). Foto: Cortesía

En el lugar del ataque, los peritos de la Fiscalía General del Estado recopilaron casquillos percutidos de armas automáticas, por lo que los cotejan en balística, para determinar si las armas han sido utilizadas en otros hechos de violencia.

Las autoridades municipales fueron notificadas que en la sindicatura de San Pedro, fue hallado el cuerpo de una persona del sexo masculino, aún no identificado, el cual presentaba impactos de bala.

