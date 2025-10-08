Más Información

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Culiacán, Sin.- En las últimas 24 horas, en distintas comunidades rurales del municipio de Navolato, cuatro personas del sexo masculino jóvenes han sido privados de la vida en forma violenta, en la avenida principal de la sindicatura de Bachimeto dos de las víctimas que viajaban en una motocicleta fueron.

Las autoridades municipales fueron alertadas por vecinos sobre , por lo que al presentarse, solo encontraron los cuerpos de Jesús Manuel “N”, de 25 años de edad y Saúl Antonio “N” de 23, cuya motocicleta en que viajaban desapareció.

Según la información dada a conocer, los jóvenes vecinos de dicha sindicatura, se encontraban bajo la sombra de un árbol, arriba de una motocicleta, cuando personas armadas que viajaban en un vehículo les dispararon en repetidas ocasiones, hasta verlos caer muertos, para después huir del lugar.

Elementos de la policía atienden el llamado de detonaciones de arma de fuego (08/10/2025). Foto: Cortesía
Elementos de la policía atienden el llamado de detonaciones de arma de fuego (08/10/2025). Foto: Cortesía

Lee también

La mañana del martes pasado, en una de las calles del poblado de la Michoacana, en el mismo municipio, un joven de nombre Roberto Alán “N”, de 23 años de edad, de profesión trabajador del campo, fue asesinado con disparos de fusiles automáticos.

Lee también

Policías revisan la zona donde se encontraron a las personas asesinadas (08/10/2025). Foto: Cortesía
Policías revisan la zona donde se encontraron a las personas asesinadas (08/10/2025). Foto: Cortesía

En el lugar del ataque, los peritos de la Fiscalía General del Estado recopilaron casquillos percutidos de armas automáticas, por lo que los cotejan en balística, para determinar si las armas han sido utilizadas en otros hechos de violencia.

Las autoridades municipales fueron notificadas que en la sindicatura de San Pedro, fue hallado el cuerpo de una persona del sexo masculino, aún no identificado, el cual presentaba impactos de bala.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses