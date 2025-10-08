Cuernavaca, Mor.- Vecinos de la colonia Los Patios de la Estación marcharon hacia el centro de Cuernavaca para exigir justicia por la muerte de Luis Ángel “N”, fallecido por disparo de arma de fuego en la cabeza, presuntamente por un elemento de la Policía Morelos.

Con pancartas y consignas, los habitantes caminaron desde su colonia hasta el Palacio de Gobierno, donde reclamaron el esclarecimiento del crimen y denunciaron abuso de autoridad por parte de los elementos involucrados. Su protesta fue reforzada por un grupo de taxistas que cerraron calles y avenidas, algunos de ellos cubrieron su rostro con cubrebocas.

Los manifestantes señalaron que Luis Ángel fue víctima de un balazo en la cabeza cuando presuntamente grababa con su teléfono móvil un operativo policial sobre la avenida Plan de Ayala, frente al barrio de La Estación.

De acuerdo con testigos, los uniformados detuvieron un vehículo, al que señalaron como robado, y cuando el joven comenzó a grabar, uno de ellos se acercó y le disparó sin motivo aparente.

Lee también Violencia en Sinaloa: se registran cuatro asesinatos en Navolato en solo 24 horas

El Secretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó que la grabación de una cámara de seguridad privada es fundamental para esclarecer el asesinato de Luis Ángel.

El incidente ocurrió la noche del lunes y esta mañana, en conferencia de prensa, Urrutia Lozano subrayó que, debido a que uno de sus oficiales es señalado como el presunto autor material, la dependencia está resguardando el material videográfico y se ha abstenido de divulgarlo.

"Ese video va a ser fundamental para el esclarecimiento de los hechos, por eso es que nosotros, siendo parte de esta problemática al estar un compañero implicado, no podemos sacar estas videocámaras ni filtrar estas imágenes," declaró el Secretario y afirmó que el contenido ya fue solicitado a través de un requerimiento judicial.

Lee también Fiscalía de Michoacán revela que personas detenidas en Tierra Caliente están relacionadas con extorsión a limoneros

La protesta ciudadana llegó al centro de Cuernavaca y ahí colocaron veladoras y carteles en el memorial de víctimas.

Antes, el jefe de la Policía Morelos desestimó la versión de que la víctima grababa una actuación irregular, señalando que, a más de 36 horas de los hechos, no existe ningún video que lo acredite en redes sociales. Reafirmó el compromiso de la SSP con el total esclarecimiento y la colaboración con la Fiscalía General del Estado, que será la encargada de determinar la situación jurídica del policía detenido.

Lee también Impulsa gobernador Rocha Moya programa de auto empleo; entrega 740 equipos con valor de 1.2 mdp

Desde la noche del lunes, cuando ocurrieron los hechos, la Secretaría de Seguridad puso a disposición del Ministerio Público a tres policías, uno de ellos señalado como responsable de disparar su arma y los otros dos para colaborar en el Informe policial homologado.

También entregó una camioneta oficial con rastros de golpes por piedras, porque antes del homicidio los policías fueron agredidos con piedras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr