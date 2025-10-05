Un grupo de aproximadamente 300 personas marcharon desde el Mercado de Sonora al Zócalo capitalino para exigir un alto al maltrato animal.

El contingente tenía proyectado marchar en los alrededores del Mercado de Sonora para demandar un alto a la venta y el uso de animales para ritos, pero un grupo de choque se los impidió al lanzarles huevos e insultos.

Ante esto, los manifestantes decidieron avanzar al primer cuadro de la Ciudad para evitar provocaciones y enfrentamientos.

Animalistas marchan al Zócalo para exigir el cierre del Mercado de Sonora y alto al maltrato animal. Foto: Osmar Alvarado

Durante su movilización, lanzaron gritos y consignas a favor del cuidado animal como: “Aplaudan aplaudan, no dejen de aplaudir, la venta de animales se debe terminar”, “Va a caer, va a caer, el Mercado va a caer”, “La Santería es una cobardía”, “No seas inconsciente, son seres sonrientes”, “Tu ritual no justifica crueldad”, “Justicia ya para los animales”, “Delincuentes criminales los que venden animales”, entre otras.

Al llegar a la avenida Pino Suarez, personal del Gobierno capitalino quiso disuadirlos para que no llegaran al Zócalo, pues la presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba dando un mensaje con motivo de su primer año de administración, pero los manifestantes respondieron que tenían derecho de llegar al primer cuadro, así que continuaron avanzando.

Para abrirse paso, gritaban por sus altavoces que quienes fueran saliendo lo hicieran por la banqueta y quienes iban entrando por la calle.

Animalistas marchan al Zócalo para exigir el cierre del Mercado de Sonora y alto al maltrato animal. Foto: Osmar Alvarado

Tras varios minutos de un paso complicado debido a la cantidad de personas que salían del Zócalo, los animalistas arribaron al primer cuadro, quitaron varias sillas y se plantaron frente al balcón central de Palacio Nacional para seguir gritando consignas.

“Claudia, entiende, las ballenas no se venden”, gritaban, pues también exigían un alto al proyecto Saguaro que amenaza ballenas en el Golfo de México.

“Que cierren el Mercado de Sonora y cumplan, conforme a derecho, el amparo que ya está a favor de los animales, y que se cierre el proyecto Saguaro porque nuestro movimiento se llama ‘Salvemos a las ballenas’”, dijo Ethel Frida Herrejón, vocera de la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas.

Animalistas marchan al Zócalo para exigir el cierre del Mercado de Sonora y alto al maltrato animal. Foto: Osmar Alvarado

Al respecto, Ricardo Andrés Mar, de Animal Heroes, comentó que buscan que se cierre el Mercado de Sonora porque ahí básicamente maltratan a todos los animales, los usan para santería y los matan.

“Los animales deberían ser respetados por todas las personas, les decimos a las autoridades que cumplan la ley porque esto es ilegal y, justamente, pedimos que se cumpla la ley. Obviamente a las personas que se dedican a esto no les gusta lo que estamos haciendo, fueron violarnos con nosotros, nos aventaron huevos y algunos de ellos tenían armas, pero exigimos que se cumpla la ley, venimos con puro amor y deseo para que los animales estén en libertad”, sostuvo.

La marcha concluyó sin incidentes mayores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL