La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) firmaron un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes y docentes participar en proyectos de investigación, talleres, seminarios, programas de movilidad profesional y actividades de vinculación con el sector productivo.

El acuerdo fue formalizado por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y el presidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella, con el objetivo de impulsar iniciativas conjuntas que fortalezcan la formación de futuras y futuros profesionales de la contaduría en la entidad.

La firma se llevó a cabo en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), en presencia de directivos universitarios e integrantes del Colegio de Contadores Públicos de la región.

Durante su intervención, el rector Anaya Alvarado destacó que este tipo de alianzas “inspiran y transforman el futuro educativo de Tamaulipas y de México”, al tiempo que agradeció al IMCP por su confianza en la UAT. Subrayó que, de los más de 42 mil estudiantes que conforman la comunidad universitaria, cerca de dos mil 689 pertenecen al área contable, junto con 627 docentes distribuidos en las zonas norte, centro y sur del estado, quienes se verán beneficiados con esta colaboración.

Por su parte, el presidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella, señaló que el convenio fortalece el vínculo entre la academia y la práctica profesional, generando oportunidades que impactan positivamente en el sector contable de la región noreste del país. Enfatizó la importancia de promover espacios de intercambio y capacitación que aseguren una formación ética, actualizada y competitiva.

El director de la UAM Reynosa Rodhe, Jaime Malacara Navejar, resaltó que la vinculación con organismos profesionales de alcance nacional permite elevar la calidad y pertinencia de los programas educativos, especialmente en áreas como la contaduría, contribuyendo así al desarrollo económico de la frontera.

