El Ártico experimentó su año más caluroso desde que se comenzó a llevar registro en el año 1900, indicó la agencia estadounidense NOAA, que reporta un escenario alarmante en esta región del mundo en especial debido al calentamiento global.

Entre 2024 y septiembre de 2025, las temperaturas del Ártico fueron 1.60 grados Celsius (°C) superiores al promedio registrado entre 1991 y 2020, indicó el reporte anual publicado por la agencia estadounidense de observación oceánica y atmosférica (NOAA).

