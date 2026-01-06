Los mercados internacionales palomearon la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro, en una jornada en la que los principales índices bursátiles cerraron al alza, al mismo tiempo que los títulos de las petroleras de la Unión Americana se dispararon.

Wall Street cerró ayer en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, reportó un récord. Al toque de campana, subió 1.23%, hasta 48 mil 977 puntos, luego de haber superado durante la sesión, primera vez, el techo de 49 mil puntos, para moderarse después.

En tanto; el S&P 500 avanzó 0.64%, a 6 mil 845 unidades, y el tecnológico Nasdaq progresó 0.69%, hasta 23 mil 395 enteros.

Wall Street operó con optimismo tras la captura de Maduro el sábado en una operación militar nocturna en Caracas y los planes posteriormente divulgados por el gobierno de Donald Trump de dirigir el país hasta una transición y reinvertir en su industria petrolera.

Destacó especialmente la subida de las principales empresas petroleras estadounidenses: Chevron avanzó 5.13%; ConocoPhillips, 2.59%, y ExxonMobil, 2.24%%. SLB, una tecnológica dedicada dar servicios en los yacimientos de petróleo y gas, se disparaba casi 12%. En paralelo, estaban en el punto de mira las grandes tecnológicas participantes en la feria CES de Las Vegas, especialmente Nvidia (-0.39%), que presentará su nueva oferta de producto de inteligencia artificial (IA).

La BMV también

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) siguió la tendencia y registró ayer un avance de 1.36% al abrir la primera semana de 2026, un movimiento con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a 65 mil 14.37 unidades. El mercado mexicano cerró 2025 con una variación anual de 29.88% y con un máximo histórico de 65 mil 636.36 unidades, registrado el pasado 26 de diciembre.

“El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes ganancias a nivel global debido a emisoras del sector tecnológico y del sector energético”, comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano resaltaron las ganancias de las emisoras Industrias Peñoles (4.54%), Sigma (3.31%), Grupo México (3.21%), Grupo Carso (2.44%) y Cemex (2.42%). El volumen negociado en el mercado alcanzó 146.5 millones de títulos por un importe de 19 mil 947 millones de pesos.

De las 658 firmas que cotizaron en la jornada, 446 terminaron con sus precios al alza, 194 tuvieron pérdidas y 18 cerraron sin cambio.

En la jornada, el peso mexicano se apreció 0.05% frente al dólar, al cotizar en 17.90 unidades por billete verde, frente a 19.91 unidades en la jornada anterior, de acuerdo con datos del Banco de México.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak, con 108.89%, y de las mineras Industrias Peñoles, 4.54%, y Autlán, con 3.82%. En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma Grupo Hotelero Santa Fe, con 4.77%; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas, con 3.95%, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia, con 3.4%.

Petroprecios al alza

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer 1.7%, a 58.32 dólares por barril, en el primer día de operaciones después de que Trump anunciara que Washington gobernará en Venezuela e invertirá en la industria petrolera nacional tras arrestar a Maduro.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero sumaron 0.99 dólares con respecto al dato anterior.

La subida del valor del crudo se enmarca en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP.

El gobierno estadounidense ofreció a las petroleras de su país recuperar activos decomisados por Venezuela a cambio de que inviertan en la reactivación de la industria del crudo de ese país sudamericano, indican fuentes citadas por Político.

De acuerdo con medios especializados, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunirá esta semana con ejecutivos del sector petrolero de su país para conversar sobre cómo revivir la industria del crudo en Venezuela.

Los precios del petróleo cotizaron con volatilidad en la sesión de ayer, aunque finalmente se decantaron por subidas notables.