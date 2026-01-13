Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- Al menos 2 mil personas han muerto durante las protestas en Irán, informaron activistas, mientras los iraníes pudieron llamar al extranjero con sus teléfonos celulares por primera vez el martes desde que las comunicaciones se interrumpieron durante la campaña de represión de las movilizaciones a nivel nacional.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en los disturbios anteriores de los últimos años, proporcionó el conteo más reciente. Se basa en información de simpatizantes en Irán.

El grupo afirmó que mil 847 de los fallecidos durante más de dos semanas de protestas eran manifestantes y 135 estaban afiliados al gobierno. Otros nueve niños murieron y nueve civiles que, según dijo, no participaron en las protestas pero también fueron asesinados.

Por otra parte, testigos describieron un fuerte despliegue de seguridad en el centro de Teherán, edificios gubernamentales incendiados, cajeros automáticos destrozados y pocos transeúntes. Mientras tanto, la gente sigue preocupada por el futuro, incluida la posibilidad de ataques después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que podría recurrir al ejército para defender a los manifestantes pacíficos.

Este martes, el mandatario estadounidense anunció la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino".

Esta captura de pantalla de un video publicado el viernes 9 de enero de 2026 por la televisión estatal iraní muestra a un hombre sosteniendo un dispositivo para documentar vehículos en llamas durante una noche de protestas masivas en Zanjan, Irán. Foto: AP

"Mis clientes hablan sobre la reacción de Trump mientras se preguntan si planea un ataque militar contra la República Islámica", dijo el comerciante Mahmoud, quien solo dio su primer nombre por temor a su seguridad. "No espero que Trump o cualquier otro país extranjero se preocupe por los intereses de los iraníes".

Reza, un taxista que tampoco dio su apellido, dijo que las protestas siguen en la mente de muchas personas. "La gente, especialmente los jóvenes, está desesperanzada, pero hablan de continuar las protestas", dijo.

Irán dice que se comunicó con Washington

Varias personas en Teherán pudieron llamar a The Associated Press y hablar con un periodista allí. La oficina de AP en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, no pudo devolver las llamadas a esos números. Los testigos dijeron que los mensajes de texto SMS seguían sin funcionar y que los usuarios de internet en Irán podían conectarse a sitios web locales aprobados por el gobierno, pero no a nada en el extranjero.

Agentes de policía antimotines equipados con cascos y armaduras portaban porras, escudos, escopetas y lanzadores de gas lacrimógeno. Vigilaban en las principales intersecciones. Cerca, los testigos vieron a miembros de la fuerza Basij, formada por voluntarios de la Guardia Revolucionaria, que portaban armas de fuego y porras de manera similar. También se podían ver agentes de seguridad vestidos de civil en espacios públicos.

Varios bancos y oficinas gubernamentales fueron incendiados durante los disturbios, dijeron. Los cajeros automáticos habían sido destrozados y los bancos tenían problemas para completar transacciones sin internet, añadieron los testigos.

Sin embargo, las tiendas estaban abiertas, aunque había poco tráfico peatonal en la capital. Se esperaba que el Gran Bazar de Teherán, donde comenzaron las manifestaciones el 28 de diciembre, abriera el martes. Un testigo dijo haber hablado con varios comerciantes que dijeron que las fuerzas de seguridad les ordenaron reabrir bajo cualquier circunstancia. Los medios estatales iraníes no habían reconocido esa orden.

Los testigos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Captura de pantalla de un video tomado por una persona no empleada por The Associated Press y obtenido por AP fuera de Irán, se muestra a personas bloqueando una intersección durante una protesta en Teherán, Irán, el jueves 8 de enero de 2026. Foto: AP

También parecía que el personal de los servicios de seguridad estaba buscando terminales de Starlink, ya que personas en el norte de Teherán informaron que las autoridades estaban allanando edificios de apartamentos con antenas parabólicas. Aunque las antenas de televisión satelital son ilegales, muchos en la capital las tienen en sus hogares y las autoridades en general habían dejado de hacer cumplir la ley en los últimos años.

En las calles también se podía ver a personas desafiando a los agentes de seguridad vestidos de paisano, que detenían a los transeúntes al azar.

La televisión estatal también leyó un comunicado sobre que los servicios de morgue y funerarias serían gratuitos, una señal de que algunos establecimientos probablemente cobraron tarifas altas por entregar cuerpos en medio de la represión.

El líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, elogió en un comunicado transmitido por la televisora estatal a las decenas de miles que participaron en las manifestaciones progubernamentales a nivel nacional el lunes.

"Esto fue una advertencia a los políticos estadounidenses para que detengan su engaño y no confíen en mercenarios traidores", dijo. "La nación iraní es fuerte y poderosa y está consciente del enemigo".

La televisión estatal iraní transmitió cánticos de la multitud, que parecía contar con decenas de miles, que gritaban "¡Muerte a Estados Unidos!" y "¡Muerte a Israel!" Otros clamaban, "¡Muerte a los enemigos de Dios!" El fiscal general de Irán ha advertido que cualquiera que participe en protestas será considerado un "enemigo de Dios", un cargo que conlleva la pena de muerte.

Con el internet caído en Irán, determinar el alcance de las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. The Associated Press no ha podido confirmar de manera independiente el número de víctimas. El gobierno de Irán no ha ofrecido cifras totales de bajas.

