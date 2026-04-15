Aunque se perfilaba como una de las favoritas para formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll, Shakira quedó fuera de la edición 2026. En esta ocasión, sí fueron seleccionados nombres como Iron Maiden, Phil Collins, Billy Idol, Oasis y Joy Division.

La institución dio a conocer a los elegidos semanas después de que la colombiana, única representante latina entre los nominados, reuniera un amplio apoyodel público. La cantante superó los 602 mil votos y se colocó en el quinto lugar, por debajo de Phil Collins, quien acumuló más de 800 mil y ocupó el segundo puesto. Pink, que se ubicaba en la tercera posición, tampoco logró entrar en la lista final.

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El voto del público, que cerró el pasado 3 de abril, no define por sí solo el resultado. La selección también considera la opinión de más de mil 200 músicos, ejecutivos, periodistas y especialistas de la industria.

En otros reconocimientos, la fallecida Celia Cruz será homenajeada con el Early Influence Award, que distingue a figuras que han influido en la evolución del rock y la cultura musical. Junto a ella serán reconocidos Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en Los Ángeles, California. Cabe mencionar que en esta edición, artistas como Phil Collins, y Wu-Tang Clan fueron nominados por primera vez.

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